Nowy prezes Orlenu przesłał list do akcjonariuszy. Zapowiada rewizję inwestycji poprzednika

Nowy prezes Orlenu Ireneusz Fąfara skierował list do akcjonariuszy spółki. Na wstępie pisma szef koncernu podsumowuje ubiegły rok. – Rok 2023 był pierwszym, w którym Grupa ORLEN funkcjonowała po połączeniu z Grupą Lotos i PGNiG. To był też rok zmiennego otoczenia zewnętrznego, a skutki działań samej organizacji nie zawsze były jednoznaczne. Dość powiedzieć, że wynik skonsolidowany Grupy ORLEN za 2023 rok obciążyły odpisy wartości aktywów, co podważa trafność niektórych decyzji poprzedników. To 17,2 mld zł w ramach projektów i inwestycji, które wnikliwie badamy – pisze Fąfara.

Nowy szef Orlenu o najbliższych planach

W dalszej części listu następca Daniela Obajtka skupia się na przyszłości. – Naszym zadaniem jest kreowanie wartości i wzrostu Grupy ORLEN. Pracujemy tak, by przewidywać i sprawnie wykorzystywać rynkowe trendy. Umacniamy Grupę i zwiększamy jej odporność na szoki zewnętrzne – pisze szef koncernu.

– Jesteśmy w trakcie transformacji energetycznej. A to znaczy, że mierzymy się z konkretnymi wyzwaniami i mamy harmonogram celów do osiągnięcia. Dążymy do tego, by sfinansować ten proces, przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności i bezpieczeństwa dostaw energii. Dlatego skupiamy się na pragmatycznych rozwiązaniach, poszukując najbardziej efektywnych i obiecujących projektów – dodaje.

Fąfara wskazuje na projekty przybliżające Grupę ORLEN do osiągnięcia zero-emisyjności w 2050 roku. Wymienia m.in. farmy wiatrowe, rozwój fotowoltaiki, realizację projektów wychwytywania i magazynowania dwutlenku węgla (CCS), czy też rozwój projektów z zakresu produkcji zielonego wodoru.

– Przyspieszamy. Wyzwania związane z dekarbonizacją ciepłownictwa, rozwojem biogazu czy też budową nowoczesnej organizacji sprzedaży detalicznej – to zadania, które dla naszego zarządu będą priorytetami. Dokonamy też wnikliwej rewizji najważniejszych projektów strategicznych realizowanych obecnie w Grupie ORLEN. Przygotujemy wizję przyszłości segmentu petrochemii w kontekście budowy nowej instalacji olefin. Będziemy szukać możliwości rozwoju poprzez partnerstwa i współpracę z międzynarodowymi podmiotami – zapowiada Fąfara.

W finalnej części listu prezes Orlenu zapowiada wdrożenie nowoczesnych metod zarządzania i podejmowanie decyzji „w oparciu o przesłanki zrozumiałe dla inwestorów i akcjonariuszy". – Grupa ORLEN będzie przewidywalna i przejrzysta. Zadbamy o wartość inwestycji naszych akcjonariuszy i odbudowanie zaufania inwestorów – podsumowuje Fąfara.

Z danych przedstawionych przez koncern wynika, że Grupa Orlen uzyskała w 2023 roku ponad 20,7 mld zł zysku netto.

