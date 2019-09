Ujawniono testament twórcy „Biedronki”. 10 mln euro dla biednych dzieci, żadnych pieniędzy dla własnych

Informacje o podziale majątku Santosa opublikował portugalski tygodnik „Sabado”. Pochodzą one z ostatniej wersji testamentu miliardera, zarejestrowanej u notariusza 4 kwietnia 2018 roku. W dokumencie poza dyspozycjami co do majątku, znalazło się też pożegnalne przesłanie, w którym przedsiębiorca przestrzega, że „rodzina powinna być priorytetem” , a jego bliscy powinni strzec się „fałszywych przyjaciół” , którzy zainteresowani są wyłącznie majątkiem.

10 mln dla biednych dzieci

Jakie zapisy znalazły się w testamencie jednego z najbogatszych Portugalczyków? Kluczową spadkobierczynią Santosa jest jego żona, Maria Teresa, z którą biznesmen miał rozdzielność majątkową. W jej ręce trafi połowa majątku zgromadzonego na trzech kontach bankowych – w Luksemburgu, Genewie i Londynie oraz połowa obligacji i akcji, które posiadał zmarły. W testamencie nie ma zapisów dotyczących konkretnych kwot dla siedmiorga dzieci Portugalczyka, ale wiadomo, że w ich ręce trafić mają dobra takie jak zegarki, biżuteria czy samochody. Siedemnaścioro wnucząt Santosa odziedziczy po 25 tys. euro.

To jednak nie koniec dyspozycji miliardera, który postanowił przeznaczyć kwotę 10 mln euro na pomoc biednym dzieciom. Jej rozdysponowaniem ma zająć się specjalnie do tego celu powołana fundacja, w skład której – zgodnie z wolą zmarłego – mieliby wejść m.in. profesorowie akademiccy.

Śmierć założyciela „Biedronki”

Alexandre Soares dos Santos, który przez lata był prezesem zarządzającej siecią Biedronka grupy Jeronimo Martins, zmarł w wieku 84 lat po walce z chorobą nowotworową. Portugalczyk przejął kierownictwo nad Jeronimo Martins w 1969 roku, po śmierci swjego ojca, założyciela przedsiębiorstwa. Pod koniec lat 80. wprowadził spółkę na giełdę, nabył kilka innych przedsiębiorstw spożywczych, jak Iglo i Feira Nova oraz rozszerzył działalność na Wielką Brytanię, Holandię, a także Polskę. W naszym kraju stworzona została lokalna marka Biedronka z 2800 sklepów, dziś lider rynku handlu żywnością w Polsce. W listopadzie 2013 roku Alexandre Soares dos Santos podał się do dymisji po 45 latach prowadzenia przedsiębiorstw. Jego następcą został jego syn Pedro Soares dos Santos.