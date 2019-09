Ogromna popularność bankowości internetowej. Związek Banków Polskich przedstawił raport

Związek Banków Polskich przedstawił raport „NetB@nk”, z którego wynika, że w II kwartale 2019 r., po raz pierwszy w historii liczba użytkowników korzystających z bankowości internetowej, przekroczyła 18 milionów. Jest to wzrost o 3,5 proc. w stosunku do trzech pierwszych miesięcy roku. Rośnie także popularność bankowych aplikacji mobilnych. Za pomocą smartfona do konta dostęp ma już 9,5 mln Polaków.

– Sytuacja w obszarze bankowości internetowej w II kwartale nie odbiega znacząco od tendencji obserwowanych do tej pory. W dalszym ciągu mamy do czynienia z organicznym wzrostem i postępującym nasyceniem rynku wśród klientów indywidualnych w skali podobnej jak dotychczas – mówi Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich.

Nowa dyrektywa unijna

Mimo notowanych wzrostów niewiadomą pozostaje wpływ nowej dyrektywy unijnej PSD2 (Payment Service Directive 2). Kraje Wspólnoty zgodziły się w jej ramach, aby lepiej zabezpieczać płatności zbliżeniowe i w tym celu wprowadziły konieczność używania PIN nawet w przypadku najdrobniejszych płatności. Numer ten będzie wymagany dla co piątej transakcji. Również dla sum poniżej 50 zł, które do tej pory były w Polsce zwolnione od konieczności dodatkowej weryfikacji.

– Trudno jeszcze oceniać, jaki wpływ na ten obszar będzie miała obowiązująca od 14 września dyrektywa PSD2, dane z raportu NetB@nk obejmują okres od kwietnia do czerwca bieżącego roku, więc odpowiedź na to pytanie poznamy najwcześniej za 3 miesiące. Silne uwierzytelnianie wymagające od klientów dodatkowego zaangażowania przy logowaniu może w niektórych przypadkach stanowić barierę dla korzystania z wielu rachunków lub wpłynąć na częstotliwość wchodzenia do serwisów internetowych banków, jednak nie spodziewamy się znaczącego odpływu klientów bankowości internetowej w dłuższej perspektywie – dodaje wiceprezes ZBP.

Wzrost mimo zmiany metodologii