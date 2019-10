Wojna handlowa trwa, a Chiny masowo skupują złoto

Do 1948,3 ton wzrosły rezerwy złota Chińskiej Republiki Ludowej. Chińczycy skupują kruszec nieprzerwanie od grudnia 2015 roku. Dane mogą być jednak mylące, gdyż do wspomnianego roku Państwo Środka nie podawało informacji na ten temat. Zwiększenie rezerw w interesujący sposób. Chiński rząd znajdował tajemnicze, nieznane wcześniej skarby. W 2009 roku znalezisko miało ponad 450, a w 2015 r. 600 ton królewskiego kruszcu.

Polityka dotycząca informowania o rezerwach ucywilizowała się, gdy Międzynarodowy Fundusz Walutowy włączył juana do koszyka walut rezerwowych. Od tego momentu komunikaty Banku Chin są dość transparentne. Od grudnia 2018 roku rezerwy złota w skarbcach LBC wzrosły o 105,7 tony. Wzrost rezerw jednak nieco spowolnił. Od stycznia tego roku średnio miesięcznie przybywało go 10 ton. W sierpniu i wrześniu wzrost spadł do 6 ton.

Polskie rezerwy

W 2018 roku Narodowy Bank Polski zakupił 25,7 ton złota, a w 2019 roku - kolejne 100 ton złota. Obecnie wielkość zasobów złota NBP wynosi 228,6 ton.

„Zasoby te niemal dwukrotnie przekroczyły już zasoby Szwecji, zrównały się z belgijskimi i znacznie zbliżyły do austriackich i hiszpańskich. W wyniku zakupów zrealizowanych w latach 2018-2019 NBP przesunął się w rankingu banków centralnych według wielkości zasobów złota z 34. na 22. pozycję na świecie i z 15. na 11. miejsce w Europie, wyprzedzając wszystkie kraje regionu. Jednocześnie udział złota w rezerwach dewizowych Polski wzrósł z ok. 4 proc. na koniec 2017 roku do blisko 10 proc., zbliżając NBP pod względem udziału złota w rezerwach dewizowych do średniej w bankach centralnych na świecie” – wskazał prezes NBP.

Transport z Anglii

Zakupione złoto zostało zdeponowane – tak jak dotychczas – w Banku Anglii w postaci sztab London Good Delivery.

„Z możliwości przechowywania złota w Banku Anglii – jak państwo wiedzą – korzysta większość kontrahentów aktywnych na światowym rynku złota. Pozwala to nie tylko bezpiecznie przechowywać zasoby, ale również podnosić ich dochodowość. W 2018 roku przychody z lokat w złocie wyniosły 2,7 mln euro, czyli ok. 11,4 mln zł” - poinformował także Glapiński.

Jak informował wcześniej bank centralny, złoto NBP w Banku Anglii jest utrzymywane na tzw. allocated account, tj. każda sztaba przypisana do rachunku NBP jest jednoznacznie identyfikowalna, posiada unikatowy numer seryjny i znak rafinera. Najwyższa jakość złota NBP oraz wysokie standardy jego przechowywania zostały dodatkowo potwierdzone podczas inspekcji przeprowadzonej przez pracowników NBP w Bank of England w czerwcu br.