Kto kupi mBank? PKO BP planuje przejęcie podmiotu finansowego w 2020 roku

– Jeśli chodzi o transakcję przejęć aktywów finansowych w Polsce, to od dłuższego czasu co roku dokonujemy jakiejś transakcji - mniejszej lub większej. [...] Spodziewam się, że w roku 2020 również jakieś aktywo finansowe zostanie przejęte przez nasz bank, chyba, że uznamy, iż pomimo tego, że jest wystawione na sprzedaż, to nie będzie nam odpowiadało ze względów czy to jakościowych, czy to cenowych – powiedział Zbigniew Jagiełło, prezes PKO BP.

Powtórzył, że PKO BP jest zainteresowany przejęciem atrakcyjnych aktywów finansowych na poziomie ponad 100 mld zł. Jagiełło wskazał, że dotyczy to zarówno kwestii jakościowych, jak i ilościowych, ale wówczas bardzo ważny jest element cenowy.

mBank spełnia oczekiwania

– mBank jest bankiem dużym, spełnia nasze wcześniejsze oczekiwania dotyczące rozmiarów finansowych, czyli aktywów powyżej 100 mld zł. Naturalnie, będziemy się temu przyglądali. Przyglądanie nie oznacza od razu chęci konsumpcji – zaznaczył także prezes, pytany o zainteresowanie PKO BP przejęciem mBanku.

Prezes poinformował, że proces koncentracji na polskim rynku bankowym będzie postępował.