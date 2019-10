Bank Pekao zwraca klientom prowizję od kredytów. Reakcja na wyrok TSUE

„Informujemy, że w przypadku spłaty pożyczki (kredytu konsumenckiego) przed terminem określonym w umowie, Bank Pekao S.A. będzie dokonywać zwrotu kosztów udzielenia pożyczki o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy. Będzie to dotyczyło pożyczek, do których ma zastosowanie art. 49 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim” – czytamy na stronie Banku Pekao. Opisana zasada będzie dotyczyła umów zawartych od 18 grudnia 2011 roku, czyli po wejściu w życie ustawy o kredycie konsumenckim, przy czym:

w przypadku wcześniejszych spłat dokonanych od 11.09.2019 r. – rozliczenie kosztów udzielenia pożyczki będzie dokonywane automatycznie bez konieczności składania jakiejkolwiek dyspozycji. Środki będą zwracane na ROR klienta, z którego dokonywane są spłaty rat pożyczki lub w gotówce w oddziale banku w przypadku, gdy Klient nie posiada ROR w banku. Rozliczenie kosztów nastąpi w terminie 14 dni od wcześniejszej spłaty pożyczki,

w przypadku wcześniejszych spłat dokonanych przed 11.09.2019 r.– należy złożyć w dowolnej placówce banku pismo o zwrot prowizji/opłaty za udzielenie pożyczki.

Wyrok TSUE

Jak informuje Puls Biznesu, 11 września Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok, który „rozwiał wątpliwości co do konieczności zwrotu przez kredytodawcę części kosztu kredytu w przypadku wcześniejszej spłaty”. Zwrot ten powinien być proporcjonalny do dnia spłaty zobowiązania – precyzują dziennikarze wspomnianego źródła.