Ile zarabia Youtube? Pierwszy raz poznaliśmy szczegóły

Coś, co większość analityków przewidywała od dawna, w końcu okazało się faktem. Alphabet, właściciel tak znanych marek, jak Google, czy Youtube przedstawił precyzyjne przychody reklamowe za lata 2017-2019. Nadal niepodważalnym liderem przychodów są reklamy z wyszukiwarki Google. Drugie miejsce zajęły reklamy wyświetlane w filmach na portalu Youtube.

Pierwsze wyniki

Alphabet pochwalił się, że przychody z Youtube'a rosną w imponującym tempie. W 2017 roku platforma przyniosła 8,1 mld dolarów przychodów reklamowych, w 2018 r. było to już 11,1 mld. W zeszłym roku Youtube przyniósł do skarbca Alphabetu aż 15,1 mld dolarów. Są to wzrosty o 36 proc. w stosunku do 2017 i 86 proc. w porównaniu do 2018 roku. Łącznie 2019 rok przyniósł technologicznemu gigantowi aż 162 mld dolarów z reklam, co stanowiło wzrost aż o 18 proc. w stosunku do roku ubiegłego.

W poniedziałek 3 lutego akcje firmy na Wall Street spadły o 5 proc. Wynika to z faktu gorszego wyniku za IV kwartał, niż ten zakładany przez analityków. Dużo wyższy od zakładanego był jednak przychód przypadający na akcję. Przewidywano poziom 12,53 dolara. Okazało się, że wyniósł on 15,35 dolara.

