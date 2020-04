Poważne problemy ZOO z powodu koronawirusa. „Sytuacja jest ciężka i nie będziemy tego ukrywać"

„Sytuacja jest ciężka i nie będziemy tego ukrywać. Z początku nie chcieliśmy prosić Was o pomoc, jednak obecnie musimy. Nasze miesięczne koszty utrzymania wynoszą około 30 tysięcy złotych. Normalnie o tej porze roku rozpocząłby się sezon, ale teraz to niemożliwe. Nasz jedyny dochód pochodził ze sprzedaży biletów, przez co w czasie pandemii nie jesteśmy w stanie funkcjonować” – czytamy we wpisie ZOO Wojciechów na Facebooku.

W opisie zbiórki uruchomionej na stronie zrzutka.pl poinformowano, że pod opieką ZOO jest ponad 150 zwierząt, 50 gatunków. Zwierzęta te wymagają stałej opieki weterynaryjnej, a także specjalistycznego pożywienia. „W sprawie pomocy kontaktowaliśmy się już m.in. z władzami państwa, jednak żaden z pakietów pomocy nie obejmuje naszego zoo. Wielu z Was na pewno o nas słyszało. Działamy już od 8 lat, a na swoim koncie mamy wiele sukcesów, takich jak rozmnożenie krytycznie zagrożonych wyginięciem białych lwów, czy gerez abisyńskich. Czynnie działamy też w obszarze ochrony zwierząt” – czytamy. Do momentu publikacji tekstu uzbierano ponad 34 tys. złotych.

