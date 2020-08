„Z moim resortem może być różnie”. Ministrowie niepewni efektów rekonstrukcji rządu

– Trudno to dziś powiedzieć. Przez media przewija się dużo różnych informacji. To decyzja pana premiera i kierownictwa politycznego. Tak jak zapowiedział to pan prezes, dowiemy się we wrześniu, lub na początku października – powiedziała Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej w Polsat News.

Minister odniosła się w ten sposób do deklaracji Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS powiedział dziś w wywiadzie dla PAP, że „rekonstrukcja rządu odbędzie się we wrześniu lub najdalej na początku października; plan zakłada zmniejszenie liczby resortów do 12; liczę, że negocjacje umowy koalicyjnej w ramach Zjednoczonej Prawicy w przyszłym miesiącu zakończą się sukcesem” .

Co z resortem funduszy i polityki regionalnej?

Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak zachowuje względny spokój. Jak twierdzi, przed jej ministerstwem jest tak dużo istotnych zadań, że nie spodziewa się zmian. Resort odpowiedzialny jest za prace związane z funduszami unijnymi.

– Z moim resortem może być różnie, chociaż jego nazwa nie padła w wywiadzie z prezesem Kaczyńskim. Patrząc na wyzwania, które stoją przed ministerstwem, czyli zamknięcie starej perspektywy finansowej i rozpoczęcie nowej, powinno być to brane pod uwagę przy rekonstrukcjach – dodała.