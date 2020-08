Citibank przypadkiem przelał 900 mln dolarów, ale to jeszcze nic! Bank of America przebił ten wyczyn

Budzisz się rano, a na Twoim koncie jest 2,45 mld dolarów. Co robisz? Jeden z klientów Bank of America mógł to sprawdzić na własnej skórze. Niedawna wpadka Citibanku, który przypadkowo przelał 900 mln dolarów, okazała się nie być najbardziej spektakularną. Na swój sposób przebił ją amerykański bank.

„To tylko błąd w wyświetlaniu”

Jeden z klientów Bank of America zobaczył, że na jego koncie niespodziewanie pojawiło się 2,45 mld dolarów. Takich danych dostarczyła mu aplikacja mobilna banku. Mimo dużo większej kwoty niż w przypadku błędu Citibanku, amerykański bank powinien mieć nieco mniejszy problem. Jak informuje bowiem instytucja „pieniędzy nigdy nie było na koncie”. Bill Halldin, rzecznik prasowy Bank of America przyznał, że sytuacja była niczym więcej, jak tylko błędem w wyświetlaniu sumy na koncie klienta. „Został on już naprawiony”.

Klient zauważył błąd dość szybko, ale sądził, że bank również zwróci na to uwagę. Gdy gigantyczna suma nie znikała z konta, postanowił poinformować o tym swojego doradcę przydzielonego przez instytucję. Jak twierdzi agencja Bloomberg, dopiero po zapytaniu wysłanym przez dziennikarzy, bank postanowił naprawić błąd.

