Bitcoin najdroższy od trzech lat. Jeszcze w tym roku może paść rekord

Przedłużające się zliczanie głosów i niepewność o wynik sprawiają, że dolar ciągle tanieje. Jest to szansa dla innych form inwestowania. Jednym z największych wygranych jest Bitcoin. Najbardziej znana kryptowaluta podrożała wczoraj aż o 7 proc. i tym samym zbliża się do najwyższej ceny od blisko trzech lat.

Cena bitcoina. Chaotyczny 2020 rok

Gospodarcze zamieszanie, które obserwujemy w 2020 roku ze względu na wiosenne i obecne lockdowny światowych gospodarek spowodowane pandemią koronawirusa, wywróciło część rynków do góry nogami. Inwestycje, które przez lata były opłacalne, przestały takie być, zmieniło się też nieco pojęcie bezpiecznej przystani.

Zyskał na tym ponownie bitcoin. Najbardziej popularna kryptowaluta, która ostatnio została oficjalnie uznana przez kilka istotnych firm zajmujących się e-handlem i płatnościami w internecie, obecnie kosztuje już 15 tys. dolarów za sztukę. Oznacza to, że tylko w 2020 roku cena jednego bitcoina podwoiła się. Tylko od początku października wartość wzrosła o 40 proc. Jeśli obserwowany trend się utrzyma, to już niedługo możemy być świadkami przebicia rekordu ustanowionego w 2017 roku. Wtedy za jedną kryptomonetę trzeba było zapłacić nieco poniżej 20 tys. dolarów. Analitycy twierdzą, że jest to wielce prawdopodobne, ponieważ obecnie wzrostowi ceny sprzyja kilka elementów jednocześnie.

