BIK: Banki udzieliły mniej kredytów gotówkowych i mieszkaniowych. Ale więcej kredytów ratalnych

Biuro Informacji Kredytowej opublikowało komunikat, w którym przedstawiło dane za październik dotyczące udzielanych w Polsce kredytów. Rok do roku banki i SKOK-i udzieliły w październiku o 32,1 proc. mniej kredytów gotówkowych, 3,2 proc. mniej kredytów mieszkaniowych i wydano o 36,4 proc. mniej kard kredytowych. O 14,3 proc. wrosła natomiast liczba kredytów ratalnych.

Mniej kredytów gotówkowych i mieszkaniowych…

Jak poinformował BIK, banki i SKOK-i udzieliły o 32,1 proc. mniej kredytów gotówkowych w ujęciu liczbowym w październiku 2020 r. (w ujęciu r/r). W ujęciu wartościowym nastąpił spadek o 28,5 proc.. W dziesięciu miesiącach 2020 r. banki i SKOK-i udzieliły 2,294 mln kredytów gotówkowych (-30,7 proc.) na kwotę 42,951 mld zł (-31,5 proc.), podano.

Podano również, że dla kredytów gotówkowych średnia wartość udzielonego kredytu to 19 329 zł - wzrost o 5,3 proc. w stosunku do października 2019 r., podano również.

Z kolei kredytów mieszkaniowych w ujęciu liczbowym w październiku 2020 r. Banki i SKOK-i udzieliły o 3,2 proc. mniej podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). W ujęciu wartościowym nastąpił wzrost o 3,4 proc. W dziesięciu miesiącach 2020 r. banki i SKOK-i udzieliły 181,1 tys. (-10,3 proc.) kredytów mieszkaniowych na kwotę 52,418 mld zł (-4,4 proc.).

Miesięczny odczyt Indeksu Jakości portfela kredytów mieszkaniowych w październiku 2020 r. wyniósł 0,47 proc. W ostatnich 12 miesiącach (październik 2019 r. - październik 2020 r.) jakość portfela polepszyła się, o czym świadczy spadek Indeksu o (-0,27). W dużej mierze jest to efekt „wakacji kredytowych”.

„Pomimo dużych wcześniejszych obaw - szczególnie w początkach pandemii, obecnie nie odnotowujemy spadku jakości portfela kredytów mieszkaniowych. A wręcz przeciwnie, jakość w październiku nadal się polepsza od września - polepszenie (spadek) Indeksu o 0,1. Przy czym należy pamiętać, że mówimy o opóźnieniach 90-dniowych, czyli możliwych do wystąpienia dopiero po 3-miesięcznym opóźnieniu w spłacie raty kredytu. Podobnie jak w przypadku pozostałych rodzajów kredytów musimy szczególnie obserwować 'powakacyjne' zachowania kredytobiorców mieszkaniowych. Ważne będą więc odczyty z grudnia i początkowych miesięcy 2021 roku” – stwierdził główny analityk BIK Waldemar Rogowski, cytowany w komunikacie.

Banki i SKOK-i przyznały również o 36,4 proc. mniej kart kredytowych w ujęciu liczbowym w październiku 2020 r. (w ujęciu r/r), podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). W ujęciu wartościowym nastąpił spadek limitów o 34,6 proc. r/r. W październiku 2020 r. banki wydały 62,8 tys. kart kredytowych na łączną kwotę przyznanych limitów 381 mln zł.

…ale więcej kredytów ratalnych

BIK poinformował też, że banki i SKOK-i udzieliły o 14,3 proc. więcej r/r kredytów ratalnych w ujęciu liczbowym w październiku 2020 r. Wartość udzielonych kredytów ratalnych wzrosła o 17,2 proc. w skali roku. W dziesięciu miesiącach 2020 r. banki i SKOK-i udzieliły 2,827 mln kredytów ratalnych (+2,9 proc.) na kwotę 12,279 mld zł (+2,7 proc.).

„W porównaniu do kredytów gotówkowych o wiele lepiej wygląda sytuacja kredytów ratalnych. W ich przypadku w okresie styczeń - październik 2020 r. zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym odnotowaliśmy dodatnie dynamiki sprzedaży: odpowiednio (+2,9 proc.) oraz (+2,7 proc.). I jest to jedyna grupa produktowa, w przypadku której wystąpiły dodatnie dynamiki w okresie pierwszych dziesięciu miesięcy 2020 r. Wynika to z faktu, że ten rodzaj kredytów dla udzielającego banku jest dużo bezpieczniejszy od kredytów gotówkowych, co ma swoje odzwierciedlenie w poziomie szkodowości. Inne jest również ich przeznaczenie, kredyty gotówkowe służą bardziej uzupełnieniu bieżącego budżetu domowego, zaś ratalne wiążą się z nabywaniem na raty dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku, sprzętu RTV/AGD, innej elektroniki czy mebli, a także samochodów. Wzrost liczby udzielonych kredytów ratalnych należy wiązać z m.in. dużymi akcjami promocyjnymi proponowanymi przez firmy zajmujące się handlem elektroniką, sprzętem RTV/AGD czy meblami” – powiedział główny analityk BIK Waldemar Rogowski, cytowany w komunikacie.

Średnia wartość kredytu ratalnego to 4 551 zł i jest ona wyższa niż w październiku rok temu o 2,5 proc..

