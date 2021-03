Ujemne oprocentowanie lokat? Prezes UOKiK będzie protestował

9 marca „Rzeczpospolita” informowała, że jeden z dużych polskich banków zastanawia się nad wprowadzeniem ujemnego oprocentowania na lokaty. Do sprawy dziś odniósł się prezes UOKiK.

Tomasz Chróstny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował, że jeżeli pomysły banków dotyczące wprowadzania ujemnego oprocentowania lokat zostanie wprowadzony, to urząd będzie takiej sytuacji akceptować. – Jako UOKiK będziemy się temu bardzo wnikliwie przyglądali – powiedział na antenie RMF FM.

Powrót do dawnych czasów

Prezes UOKiK wskazał, że wprowadzenie ujemnych oprocentowań na lokaty, czy konta bankowe może doprowadzić do wielu zachowań, które mogą być niebezpieczne dla obywateli. – Ludzie będą wyciągali swoje pieniądze z systemu bankowego i wrócimy do czasów, gdy będą je trzymali w szufladach i skarpetach, narażając się na oszustów i złodziei – powiedział na antenie RMF FM.

Jak wylicza „Rzeczpospolita”, jeśli bank zdecydowałby się na podobny zabieg wobec lokat indywidualnych, to przy wartości 0,1 proc., to rocznie posiadając na koncie 500 tys. zł, zamiast zarobić, oddałby bankowi 500 zł. Należy pamiętać, że do tego doliczyć trzeba inflację na poziomie 3 proc. Przy ujemnym oprocentowaniu 0,5 proc. kwestia wygląda już nieco poważniej. Przy tych samych oszczędnościach na lokacie, roczna danina dla banku wyniosłaby już 2,5 tys. zł.

Ujemne lokaty we wszystkich bankach

Dlaczego warto w ogóle rozmawiać o pomyśle jednego z banków? Ponieważ jeśli jeden duży polski gracz zdecyduje się na wprowadzenie takiego rozwiązania, to należy przypuszczać, że pójdzie za nim cała branża. Banki starają się bowiem odbić po stratach pandemicznych, które w przypadku niektórych z nich spotęgowane zostały lub niebawem zostaną przez sytuację z kredytami frankowymi.

Czytaj też:

Szef UOKiK-u: Banki powinny przedstawić frankowiczom korzystne propozycje