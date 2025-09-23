Nowy zarząd Orlenu – wielki powrót i transfer z Energi

Orlen ogłosił zmiany w zarządzie. Rada nadzorcza spółki zdecydowała o powołaniu nowych członków kierownictwa po konkursie, do którego zgłosiło się aż 46 kandydatów. Wolne były trzy stanowiska – dotyczące finansów, energetyki i transformacji energetycznej oraz kwestii prawnych.

Powrót do Orlenu

Największe zainteresowanie wzbudził powrót do płockiego koncernu Sławomira Jędrzejczyka, który objął funkcję wiceprezesa ds. finansowych (CFO). To nie pierwszy raz, gdy zarządza on finansami Orlenu – pełnił tę funkcję w latach 2008–2017, zarówno w okresie rządów PO-PSL, jak i w pierwszych latach władzy PiS. Jędrzejczyk zasiadał także w radach i zarządach spółek zależnych koncernu, m.in. Unipetrolu, Orlen Lietuva i Orlen Upstream Kanada. Teraz zastąpił Magdalenę Bartoś, odwołaną w sierpniu.

Drugą nominacją jest Sławomir Staszak, dotychczasowy prezes gdańskiej Energi, w której Orlen ma ponad 90 proc. udziałów. Staszak kierował Energą od kwietnia 2024 roku, a w czerwcu tego roku został powołany na kolejną kadencję. Teraz w zarządzie Orlenu przejmie obszar energetyki, dotąd nadzorowany bezpośrednio przez prezesa Ireneusza Fąfarę po odwołaniu Artura Osuchowskiego.

Rozdzielenie aktywów

Decyzja o powołaniu Staszaka ma istotny kontekst. Jeszcze niedawno w Business Insider Polska opisano, że był on zwolennikiem rozdzielenia części aktywów Energi i przywrócenia jej większej autonomii. Chodzi o majątek energetyczny szacowany na około 22 mld zł. Pojawienie się Staszaka w zarządzie Orlenu może więc mieć znaczenie dla przyszłych scenariuszy w relacjach pomiędzy obiema spółkami.

Jak podaje Business Insider, jego nominacja była wspierana przez pomorskich polityków Koalicji Obywatelskiej, w tym posłankę Agnieszkę Pomaskę. Zmiana ta może otworzyć drogę do politycznych dyskusji o przyszłości Energi i wyboru jej nowego prezesa.

Tym samym Orlen uzupełnił wakaty w swoim zarządzie. Nowe nominacje oznaczają zarówno powrót doświadczonego menedżera związanego wcześniej ze spółką, jak i transfer z jednej z kluczowych spółek zależnych. To element szerszej wymiany kadrowej w koncernie, który w ostatnich miesiącach przechodzi intensywne zmiany.

