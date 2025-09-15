Tusk zapowiada biliony na energetykę. „To są nasze pieniądze"

– W ciągu 10 lat będziemy wydawali biliony złotych na polską energetykę. I to są nasze pieniądze. To znaczy pieniądze polskiego podatnika, polskich firm, polskiego budżetu i nie widzę żadnego powodu, a nawet więcej, widzę same powody, żeby te pieniądze zostały wszędzie tam, gdzie to jest możliwe, w Polsce, w polskich firmach – powiedział dziś premier Donald Tusk podczas forum dostawców polskiej energetyki wiatrowej „Energia z Polski – Local First”.

Biliony na polską energetykę. Ważna deklaracja Tuska

– Nie może być tak, jak było przez lata, nie tylko w Polsce, że ci, którzy inwestują publiczne pieniądze w przedsięwzięcia choćby takie jak wiatraki na morzu czy elektrownia jądrowa czy zakupy broni, żeby nie brali pod uwagę tego wymiaru patriotycznego, ale nie dlatego właśnie, żeby się upajać tym słowem, tylko dlatego, że na tym polega też narodowy biznes, interes – dodał.

Szef rządu zwrócił uwagę, że w zeszłym roku wydatki na zamówienia publiczne wyniosły 580 mld zł, podkreślając, że „są to pieniądze Polaków, która są wydawane w tym procesie inwestycyjnym na działania, aktywność firm". – Musimy zrobić wszystko i nie ma w tym słowa przesady, żeby te pieniądze w skali maksymalnej trafiały do polskich firm – powiedział Tusk.

Podczas zorganizowanego w poniedziałek w Warszawie forum „Energia z Polski – Local First” podpisano "Deklarację na rzecz zwiększenia udziału Polskich Firm w Realizacji Drugiej Fazy Projektów Morskiej Energetyki Wiatrowej na Morzu Bałtyckim". Podpisy pod deklaracją złożyli m.in. minister aktywów państwowych Wojciech Balczun, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu Bartłomiej Babuśka, prezes Orlenu Ireneusz Fąfara, prezes Polskiej Grupy Energetycznej Dariusz Marzec.

