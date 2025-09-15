Przemysł obronny zyska wsparcie sektora prywatnego. ARP pokazuje plan

Polski przemysł obronny wchodzi w nową fazę rozwoju. Bartłomiej Babuśka, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu, zapowiedział, że odbudowa zdolności obronnych kraju nie może opierać się wyłącznie na przedsiębiorstwach państwowych. Kluczową rolę ma odgrywać ścisła współpraca sektora publicznego z prywatnym.

RFK zamiast Rafako

Przykładem takiego rozwiązania jest spółka RFK, powstała na bazie upadłego Rafako. Dawna firma działała głównie w sektorze energetyki i ciepłownictwa, a dzięki współpracy ARP, Polimeksu Mostostal i Towarzystwa Finansowego Silesia została przekształcona w podmiot o potencjale obronnym. Zdaniem prezesa ARP ten model partnerstwa publiczno-prywatnego może być wzorem dla kolejnych projektów.

Babuśka podkreślił, że Agencja Rozwoju Przemysłu dysponuje doświadczeniem w zakresie zarządzania takimi partnerstwami i zamierza je szerzej wykorzystywać. W jego ocenie, aby skutecznie wzmacniać krajowy przemysł obronny, konieczne jest angażowanie prywatnych firm i pobudzanie ich rozwoju.

ARP zarządza dwiema specjalnymi strefami ekonomicznymi: Euro-Park Mielec i Tarnobrzeską Strefą Euro-Park Wisłosan. Według Babuśki zainteresowanie inwestorów ulokowaniem projektów w tych miejscach jest bardzo duże, zarówno wśród firm polskich, jak i zagranicznych. Szczegółów nie ujawniono z powodu trwających negocjacji, ale szef Agencji zapewnił, że są to poważne rozmowy.

Współpraca w sektorze obronnym

Potencjał do współpracy w sektorze obronnym widziany jest m.in. w takich podmiotach jak Grupa Inofama, H. Cegielski Fabryka Pojazdów Szynowych, Grupa Baltic czy Rafamet. Według prezesa ARP wiele z tych spółek może rozwijać produkcję o podwójnym zastosowaniu, cywilnym i wojskowym.

Jednocześnie Babuśka zauważył, że nie wszystkie przedsiębiorstwa są w stanie przyjąć kolejne kontrakty. Wskazał, że H. Cegielski posiada już zamówienia o wartości 5 mld zł, co mocno obciąża zakład. Dlatego jego zdaniem zamówienia powinny być rozkładane tak, by równomiernie wykorzystać potencjał różnych spółek.

W planach ARP jest także integracja H. Cegielski z Polskim Taborem Szynowym z Ostrowa Wielkopolskiego. Jak zaznaczył Babuśka, chodzi o wykorzystanie synergii między zakładami, choć na szczegóły jest jeszcze za wcześnie.

