Orlen ze wsparciem dla strażaków. Rekordowa kwota

Koncern podkreśla, że dzięki grantom przyznawanym w ramach najnowszej edycji programu "ORLEN na straży" strażacy będą mogli doposażyć swoje jednostki, szkolić kadry i wzmocnić bezpieczeństwo lokalnych społeczności.

Rekordowe 20 mln zł dla strażaków

Do niemal 10,5 tys. strażaków i strażaczek, działających w 368 jednostkach Ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej na terenie całego kraju trafi rekordowe 20 mln zł. W związku z dużym zainteresowaniem, budżet projektu został zwiększony dwukrotnie w porównaniu do poprzedniej edycji programu.

Orlen zwraca uwagę, że blisko 60 proc. ze wspomnianych 368 jednostek zakwalifikowało się do programu po raz pierwszy. Spółka wskazuje, że dzięki zwiększeniu puli środków wsparciem udało się objąć tak wielu beneficjentów jednej z najbardziej cenionych i zaufanych grup społecznych, którzy dzięki pozyskanym środkom będą mogli jeszcze lepiej wykonywać swoje zadania.

– Bezpieczeństwo zapewnia nie tylko sprzęt, ale także ludzie, którzy potrafią reagować w trudnych warunkach, często działając pod presją czasu. Z myślą o nich powstał program ORLEN na straży, który zakłada przeznaczenie konkretnych środków na szkolenia i wsparcie psychologiczne dla strażaków. Rekordowy budżet tegorocznej edycji to jasny sygnał, że doceniamy ich codzienny wysiłek, a bezpieczeństwo lokalnych społeczności, to nasz wspólny priorytet – mówi Ireneusz Fąfara, Prezes Zarządu ORLEN.

Średnia wartość przyznanego grantu w tym roku to 54 347 zł. Tegoroczna edycja programu obejmowała dwie ścieżki wsparcia. Dla jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz jednostek PSP i OSP zabezpieczających strategiczne lokalizacje Grupy ORLEN. W ramach tej ścieżki dofinansowanie może być przyznane na ratownictwo drogowe, chemiczne (w tym gazowe, naftowe i dotyczące instalacji OZE) oraz reagowanie na zagrożenia wynikające ze zmian klimatu. Wysokość przyznanych grantów w tej kategorii wynosiła od 40 tys., przez 50 tys., do 150 tys. zł.

Jednostki aspirujące do włączenia do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, otrzymały wsparcie do 50 tys. zł na działania zbliżające je do spełnienia wymogów systemowych.

Koncern przypomina, że w ramach programu Fundacja ORLEN przekazuje również wsparcie dla podmiotów ratowniczych o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa, w tym dla wybranych podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego oraz wodnego. Wsparcie w tej części otrzyma m.in. Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, a także Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz Legionowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

