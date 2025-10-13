Handel przyspiesza mimo napięć. Chiny znów na plus

Chiński handel zagraniczny nabiera tempa. Według najnowszych danych Generalnej Administracji Celnej eksport z Państwa Środka wzrósł we wrześniu o 8,3 proc. rok do roku. To najlepszy wynik od marca i wyraźne przyspieszenie względem sierpnia, kiedy dynamika wyniosła 4,4 proc. Równocześnie import zanotował solidny wzrost o 7,4 proc., pozytywnie zaskakując prognozy. Konsensus agencji Reuters i Bloomberga zakładał odpowiednio 6–6,6 proc. dla eksportu i 1,9 proc. dla importu, co czyni wrześniowe odczyty lepszymi od oczekiwań rynku.

Dywersyfikacja rynków

Analitycy zwracają uwagę, że coraz lepsze wyniki sprzedaży zagranicznej to efekt dywersyfikacji rynków zbytu przez chińskich producentów w obliczu napięć handlowych z USA. Jak ocenia Xu Tianchen, starszy ekonomista w Economist Intelligence Unit, firmy z Chin aktywnie wchodzą na nowe kierunki, wykorzystując przewagę kosztową swoich towarów, a udział Stanów Zjednoczonych w bezpośrednim eksporcie spadł poniżej 10 proc. Mimo to wrzesień przyniósł wzrost wartości wysyłek do USA do 34,3 mld dolarów, czyli o 8,6 proc. w porównaniu z sierpniem – wynika z chińskich statystyk celnych.

Lepszym od prognoz danym towarzyszy jednak mniej korzystna informacja o bilansie handlowym. We wrześniu nadwyżka handlowa Chin obniżyła się do 90,45 mld dolarów z 102,33 mld dolarów miesiąc wcześniej. Może to sugerować, że popyt wewnętrzny wciąż pozostaje relatywnie słaby na tle ożywiającej się wymiany z zagranicą.

Eskalacja sporów

W tle tych wyników narasta ryzyko ponownej eskalacji sporów celnych między dwiema największymi gospodarkami świata. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział nałożenie dodatkowych 100-procentowych ceł na import z Chin. Deklaracja była odpowiedzią na decyzję władz ChRL o ograniczeniu eksportu wybranych metali ziem rzadkich. Taki scenariusz mógłby wpływać na koszty handlu i kierunki przepływu towarów w kolejnych miesiącach, choć bieżące dane pokazują skuteczność strategii przenoszenia ciężaru eksportu na inne rynki.

Władze w Pekinie zapowiadają równolegle działania wspierające gospodarkę. W planach znajdują się programy inwestycyjne o wartości 500 mln juanów (70,15 mln dolarów), które mają wzmocnić aktywność i poprawić otoczenie dla przedsiębiorstw. Połączenie lepszej koniunktury w handlu zewnętrznym i działań stymulacyjnych ma pomóc utrzymać tempo wzrostu w kolejnych kwartałach, choć skala i trwałość tego odbicia pozostaną zależne od rozwoju sytuacji w globalnym handlu.

