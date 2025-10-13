Oszuści próbują zarobić na Koncercie Chopinowskim. Uwaga na bilety!

Bilety na przesłuchania pianistów w Konkursie Chopinowskim skończyły się bardzo szybko – jeszcze we wrześniu. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina poinformował, że w związku z ogromnym zainteresowaniem konkursem „w sieci pojawiają się nielegalne oferty sprzedaży, w tym fałszywe bilety oraz ogłoszenia od tzw. koników”.
Korzystanie z takich okazji skończy się wyłącznie stratą. Osoby, które okazyjnie kupują bilety, narażają się nie tylko na odmowę wstępu na wydarzenie, ale także poważne straty finansowe.
Konkurs Chopinowski na celowniku oszustów
Przed III etapem Konkursu Chopinowskiego organizatorzy wydali ostrzeżenie: „Sprzedaż biletów po cenie wyższej niż nominalna jest nielegalna, a wszelkie podejrzane oferty powinny być zgłaszane organizatorom oraz odpowiednim służbom”.
Organizator konkursu apeluje też o zakup biletów za pośrednictwem oficjalnych źródeł, nieudostępnianie zdjęć ani skanów biletów w sieci oraz unikanie zakupu od osób prywatnych. Choć biletów na wydarzenie już nie ma, Filharmonia Narodowa umożliwia zakup wejściówek na poszczególne koncerty.
Ile kosztują wejściówki na Konkurs Chopinowski?
Wejściówki to bilety nienumerowane. By zająć miejsce, osoby z wejściówką muszą wyczekać do ostatniego, trzeciego gongu. Filharmonia Narodowa informuje, że możliwe jest wchodzenie na salę lub wychodzenie z niej w czasie sesji, ale wyłącznie pomiędzy występami kolejnych pianistów, nigdy w trakcie.
Cennik wejściówek (cena za 1 przesłuchanie konkursowe/koncert):
- III etap – 70 zł
- Finał – 90 zł
- I Koncert Laureatów – 100 zł
- II Koncert Laureatów – 70 zł
- III Koncert Laureatów – 70 zł
Do trzeciego i zarazem ostatniego przed finałem etapu zakwalifikowało się 20 uczestników. Wśród nich jest trzech Polaków:
- Piotr Alexewicz, Polska
- Kevin Chen, Kanada
- Yang (Jack) Gao, Chiny
- Eric Guo, Kanada
- David Khrikuli, Gruzja
- Shiori Kuwahara, Japonia
- Hyo Lee South, Korea Południowa
- Hyuk Lee South, Korea Południowa
- Tianyou Li, Chiny
- Xiaoxuan Li, Chiny
- Eric Lu, USA
- Tianyao Lyu, Chiny
- Vincent Ong, Malezja
- Piotr Pawlak, Polska
- Yehuda Prokopowicz, Polska
- Miyu Shindo, Japonia
- Tomoharu Ushida, Japonia
- Zitong Wang, Chiny
- Yifan Wu, Chiny
- William Yang, USA
Po dniu przerwy przesłuchania rozpoczną się 14 października. Do finału przejdzie tylko dziesięciu pianistów z tej grupy.
Czytaj też:
Bezmyślność i biznesowa buta. Warszawa ignoruje Konkurs Chopinowski