Oszuści próbują zarobić na Koncercie Chopinowskim. Uwaga na bilety!

Bilety na przesłuchania pianistów w Konkursie Chopinowskim skończyły się bardzo szybko – jeszcze we wrześniu. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina poinformował, że w związku z ogromnym zainteresowaniem konkursem „w sieci pojawiają się nielegalne oferty sprzedaży, w tym fałszywe bilety oraz ogłoszenia od tzw. koników”.

Korzystanie z takich okazji skończy się wyłącznie stratą. Osoby, które okazyjnie kupują bilety, narażają się nie tylko na odmowę wstępu na wydarzenie, ale także poważne straty finansowe.

Konkurs Chopinowski na celowniku oszustów

Przed III etapem Konkursu Chopinowskiego organizatorzy wydali ostrzeżenie: „Sprzedaż biletów po cenie wyższej niż nominalna jest nielegalna, a wszelkie podejrzane oferty powinny być zgłaszane organizatorom oraz odpowiednim służbom”.

Organizator konkursu apeluje też o zakup biletów za pośrednictwem oficjalnych źródeł, nieudostępnianie zdjęć ani skanów biletów w sieci oraz unikanie zakupu od osób prywatnych. Choć biletów na wydarzenie już nie ma, Filharmonia Narodowa umożliwia zakup wejściówek na poszczególne koncerty.

Ile kosztują wejściówki na Konkurs Chopinowski?

Wejściówki to bilety nienumerowane. By zająć miejsce, osoby z wejściówką muszą wyczekać do ostatniego, trzeciego gongu. Filharmonia Narodowa informuje, że możliwe jest wchodzenie na salę lub wychodzenie z niej w czasie sesji, ale wyłącznie pomiędzy występami kolejnych pianistów, nigdy w trakcie.

Cennik wejściówek (cena za 1 przesłuchanie konkursowe/koncert):

III etap – 70 zł

Finał – 90 zł

I Koncert Laureatów – 100 zł

II Koncert Laureatów – 70 zł

III Koncert Laureatów – 70 zł

Do trzeciego i zarazem ostatniego przed finałem etapu zakwalifikowało się 20 uczestników. Wśród nich jest trzech Polaków:

Piotr Alexewicz, Polska

Kevin Chen, Kanada

Yang (Jack) Gao, Chiny

Eric Guo, Kanada

David Khrikuli, Gruzja

Shiori Kuwahara, Japonia

Hyo Lee South, Korea Południowa

Hyuk Lee South, Korea Południowa

Tianyou Li, Chiny

Xiaoxuan Li, Chiny

Eric Lu, USA

Tianyao Lyu, Chiny

Vincent Ong, Malezja

Piotr Pawlak, Polska

Yehuda Prokopowicz, Polska

Miyu Shindo, Japonia

Tomoharu Ushida, Japonia

Zitong Wang, Chiny

Yifan Wu, Chiny

William Yang, USA

Po dniu przerwy przesłuchania rozpoczną się 14 października. Do finału przejdzie tylko dziesięciu pianistów z tej grupy.

Czytaj też:

Bezmyślność i biznesowa buta. Warszawa ignoruje Konkurs Chopinowski