Elektryki nie mają łatwo. Różnica w cenie prądu do ładowania aut to 348 proc.

Ultraszybkie ładowanie jest atrakcyjną opcją dla podróżujących na długich trasach i użytkowników aut z dużymi bateriami, ponieważ skraca czas postoju do 80 proc. w ciągu 20-30 minut, co pozwala na większą elastyczność i zmniejsza obawy właścicieli aut związane z zasięgiem. Ale czasami naprawdę słono kosztuje.

„Październikowe zestawienie pokazuje wyraźną polaryzację rynku. Rynkowi operatorzy muszą balansować między konkurencyjnością cenową a rentownością inwestycji” – wyjaśnia cytowany w informacji Łukasz Lewandowski z EV Klub Polska.

Ceny ładowania na Orlenie, ChargeIn+ i Ekoen

Infrastruktura ultraszybkich ładowarek (DC) jest coraz bardziej rozpowszechniona w Polsce, szczególnie przy autostradach. Z raportu EV Klub Polska wynika, że obecnie ceny ładowania na Orlenie wynoszą 1,46 zł/kWh za ładowanie AC, a za szybkie ładowanie DC – w zależności od mocy stacji – 2,02 zł/kWh (do 50 kW), 2,17 zł/kWh (50-125 kW) oraz 2,39 zł/kWh (powyżej 125 kW).

W punktach ChargeIn+ ceny wynoszą między 1,69 zł a 2,49 zł/kWh na stacjach DC oraz 1,79-2,69 zł/kWh na HPC.

„Ekoen z kolei utrzymuje strategię wykorzystywania dynamicznych cen energii, oferując w sprzyjających warunkach ładowanie od 1,49 zł/kWh za ładowanie na swoich stacjach. Enefit kontynuuje swoją konkurencyjną politykę z cenami 2,00 zł/kWh na DC i 2,10 zł/kWh na HPC w taryfie standardowej” - wynika z treści raportu.

Na szczycie rankingu cen ładowania elektryków jest Tesla

Najtaniej jest przy ładowarkach Tesli - na stacjach High Power Charging – HPC (powyżej 150 kW) minimalna stawka wynosi 0,80 zł/kWh, a standardowa 1,60 zł/kWh.

Zdaniem autorów raportu oznacza to, że kierowcy Tesli mogą naładować swoje pojazdy (w wybranych lokalizacjach, w określonych godzinach) czterokrotnie taniej niż u najdroższych operatorów. Również na stacjach DC do 150 kW Tesla oferuje ceny zaczynające się od 0,90 zł/kWh w godzinach pozaszczytowych.

