Kursy walut 13 października 2025. Po ile dolar, euro, frank i funt?

W poniedziałek, 13 października 2025 r., Narodowy Bank Polski opublikował w południe zestawienie średnich kursów złotego wobec najważniejszych walut. Poranne wahania złotego względem euro, dolara i franka znalazły odzwierciedlenie w oficjalnej tabeli NBP. Publikacja zawiera aktualne notowania, które stanowią punkt odniesienia m.in. dla rozliczeń, przeliczeń księgowych oraz wycen w obrocie gospodarczym.

Zgodnie z danymi NBP kurs euro (EUR) na 13.10.2025 wynosi 4,2592 zł. Dolar amerykański (USD) wyceniono na 3,6763 zł, a funt szterling (GBP) na 4,8993 zł. Frank szwajcarski (CHF), często śledzony przez posiadaczy zobowiązań walutowych, został ustalony na poziomie 4,5719 zł. To oficjalne średnie kursy, publikowane przez bank centralny w tabeli z południa, uwzględniającej bieżącą wycenę złotego na rynku.

NBP przedstawił również notowania wybranych walut regionalnych i skandynawskich. Hrywna ukraińska (UAH) wynosi 0,0883 zł, korona szwedzka (SEK) 0,3860 zł, korona norweska (NOK) 0,3646 zł, a korona czeska (CZK) 0,1750 zł. Zestawienie pozwala porównać bieżącą siłę polskiej waluty zarówno na tle koszyka głównych walut rezerwowych, jak i w relacji do walut sąsiednich gospodarek.

Opublikowane wartości to średnie kursy NBP obowiązujące na wskazany dzień roboczy. Złoty w godzinach porannych zmienił wartość wobec euro, dolara i franka, co zostało uwzględnione w tabeli. Informacje te są wykorzystywane w rozrachunkach i kalkulacjach cenowych, a także mogą służyć do bieżącego monitorowania relacji PLN do walut najczęściej używanych w handlu zagranicznym oraz w płatnościach konsumenckich.

Podsumowując, kluczowe notowania na 13.10.2025 r. to: EUR 4,2592 zł, USD 3,6763 zł, GBP 4,8993 zł, CHF 4,5719 zł. Wśród pozostałych walut NBP wskazał m.in.: UAH 0,0883 zł, SEK 0,3860 zł, NOK 0,3646 zł oraz CZK 0,1750 zł. To oficjalne dane banku centralnego, stanowiące aktualny punkt odniesienia dla krajowego rynku.

