Raty kredytów spadają. RPP znów tnie stopy, Polacy odetchną z ulgą

Rada Polityki Pieniężnej po raz piąty w 2025 r. obniżyła stopy procentowe NBP o 0,25 pkt proc. Stopa referencyjna spadła do 4,25 proc., co było zgodne z przewidywaniami większości ekonomistów. Jednocześnie uaktualniono pozostałe poziomy: stopa lombardowa to 4,75 proc., depozytowa 3,50 proc., redyskontowa weksli 4,30 proc., a dyskontowa weksli 4,35 proc. Obniżka przekłada się także na pułap kosztu kredytów konsumpcyjnych – maksymalne oprocentowanie tego typu finansowania nie może obecnie przekroczyć 15,50 proc. w skali roku.

Na rynku międzybankowym zniżkują także stawki referencyjne, do których banki najczęściej odnoszą zmienne oprocentowanie hipotek. Od początku roku WIBOR 3M obniżył się o 1,43 pkt proc. (z 5,84 proc. do 4,41 proc.), a WIBOR 6M o 1,52 pkt proc. (z 5,80 proc. do 4,28 proc.). W porównaniu z notowaniem z 3 października 2025 r. WIBOR 3M jest niższy o 0,29 pkt proc., a WIBOR 6M o 0,28 pkt proc. Efekt dla domowych budżetów jest zauważalny: przy kredycie ze zmienną stopą opartą na trzymiesięcznym WIBOR-ze miesięczna rata – w zależności od kwoty zobowiązania – spadnie w ujęciu miesiąc do miesiąca od 18 zł do 184 zł.

Warto pamiętać, że zmiany stóp i stawek referencyjnych nie działają w hipotekach automatycznie. Banki aktualizują oprocentowanie zgodnie z zapisami umów i stosowanymi cyklami przeglądu (np. co trzy lub sześć miesięcy), dlatego moment, w którym niższy WIBOR obniży ratę, zależy od harmonogramu danej umowy.

Sytuacja na rynku kredytów mieszkaniowych pozostaje bardzo dynamiczna. Średnia kwota wnioskowanego finansowania we wrześniu 2025 r. wyniosła 472,52 tys. zł. Banki udzieliły w tym miesiącu o 52,4 proc. więcej kredytów niż rok wcześniej oraz o 22,2 proc. więcej niż w sierpniu. W ujęciu wartościowym sprzedaż była wyższa r/r o 62,8 proc., a m/m o 20,0 proc. Jak wskazuje główny analityk Grupy BIK prof. Waldemar Rogowski, we wrześniu padł historyczny rekord miesięcznej sprzedaży – 10,67 mld zł, o 336 mln zł powyżej poprzedniego maksimum ze stycznia 2024 r. Ekspert wiąże wysoką aktywność z rosnącą zdolnością kredytową, napędzaną obniżkami stóp procentowych oraz realnym wzrostem dochodów.

Jednocześnie prof. Rogowski zwraca uwagę, że na koniunkturę może wpływać poczucie niepewności i ewentualna eskalacja sytuacji globalnej. W razie deeskalacji popyt na kredyty mieszkaniowe może się dodatkowo umocnić. We wrześniu o hipotekę wnioskowało 39,91 tys. osób wobec 28,48 tys. rok wcześniej, co oznacza wzrost o 40,2 proc. r/r; względem sierpnia liczba wnioskodawców zwiększyła się o 13,1 proc.

Podsumowując, kolejna obniżka stóp i spadek WIBOR wspierają spadek rat i zdolność kredytową, przy czym tempo odczuwania zmian zależy od cykli aktualizacji w umowach. Rekordowa sprzedaż z września potwierdza silny popyt na finansowanie mieszkaniowe.

