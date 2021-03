Co nas czeka w nadchodzącym tygodniu? PMI z Europy i USA

W USA lepsze od oczekiwań odczyty regionalnych wskaźników koniunktury dobrze rokują przed publikacją ogólnokrajowych PMI (śr). Silne wyniki będą podnosić oczekiwania dla wzrostu i inflacji, prawdopodobnie napędzając wzrost rentowności obligacji skarbowych. Trzeci odczyt PKB za IV kw. (czw) ma znaczenie trzeciorzędne.

Trudne warunki pogodowe w lutym mogą wpłynąć na sprzedaż nieruchomości (pon, wt). Prezes Fed Powell razem z sekretarz skarbu Yellen będą przemawiać w Kongresie (wt, śr). Po Powellu spodziewamy się podtrzymania dotychczasowego przekazu – konieczne utrzymanie wysoce akomodacyjnych warunków finansowych z podkreśleniem ryzyk zbyt wczesnego wycofania wsparcia monetarnego. Nie spodziewamy się reakcji dolara na wystąpienia.

Rynki w Europie w nadchodzącym tygodniu. Co zrobi Szwajcarski Bank Narodowy?

W strefie euro oczekuje się kolejnego silnego odczytu PMI dla przemysłu (śr) za silnym odbiciem popytu globalnego. Ale sektor usługowy pozostaje w kontrakcji przy trudnościach z odbudową aktywności. Powracające restrykcje (w Hiszpanii i Francji) będą hamować powrót ożywienia. Niemiecki indeks Ifo (pt) powinien potwierdzać wskazania z badania ZEW – lekka poprawa zarówno oceny bieżącej, jak i perspektyw. Pomimo przedłużenia obostrzeń, sektor przemysłowy trzyma się mocno, korzystając z przyspieszenia globalnego. Dopóki dane nie będą sugerować odbicia gospodarczego w kolejnych kwartałach, ich wpływ na EUR pozostaje znikomy.

W Wielkiej Brytanii zapowiada się bogaty w publikacje tydzień. Rynek pracy w lutym (wt) będzie odczuwał skutki lockdownu z poprzednich tygodni, stąd spodziewany jest spadek zatrudnienia. Dynamika płac przyspieszy, prawdopodobnie odzwierciedlając redukcję niskopłatnych etatów. Inflacja CPI (śr) ma wzrosnąć nieznacznie, ale wyższe ceny energii podtrzymają trend w kolejnych miesiącach. Po sprzedaży detalicznej (pt) oczekuje się lekkiego odbicia po styczniowym zahamowaniu aktywności. Marcowe wznowienie działalności po lockdownie powinno przynieść odbicie indeksu PMI dla usług (śr). Dla GBP dane rzutujące na przyszłość (jak PMI) powinny mieć większe znaczenie, a tutaj ryzyka przeważają po stronie pozytywnych zaskoczeń.

To ten moment w kwartale, kiedy Szwajcarski Bank Narodowy podejmuje decyzję w sprawie stopy procentowej (czw). Nie spodziewamy się żadnych zmian w polityce z utrzymaniem gołębiego języka w stosunku do franka („wysoko wyceniany”) z gotowością do interwencji, jeśli będzie to konieczne. Jednak gdy EUR/CHF istotnie odbił ponad 1,10, SNB ma przestrzeń do spokojnego obserwowania rynku walutowego. Ale na rezygnacje z gołębiego forward guidance już miejsca nie ma, gdyż zimowa fala zachorowań uderzyła w gospodarkę mocniej, niż bank zakładał w grudniowych prognozach.

Sytuacja w Polsce. Prognozy na 22-26 marca

W Polsce podaż pieniądza (pon) i stopa bezrobocia (wt) nie będą miały przełożenia na rynek FX. Złoty, jak inne waluty rynków wschodzących, jest pod presją z tytułu rosnących rentowości obligacji skarbowych i silnego dolara.

Tematy lokalne są na drugim planie, choć przedłużenie niepewności w sprawie kredytów frankowych (przełożenie rozprawy SN z 25 marca na 13 kwietnia) oraz trzecia fala zachorowań nie budują pozytywnego tła, by przerywać wyprzedaż. Bez korekty na rynku długu USA, EUR/PLN pozostanie na podwyższonych poziomach.

Autor: Konrad Białas, Dom Maklerski TMS Brokers S.A.