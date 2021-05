Kobiety i mężczyźni będą zarabiać tyle samo? Nowe rozwiązanie w Polskim Ładzie

W Polskim Ładzie zawarto szereg rozwiązań, które mają wpłynąć na ucywilizowanie rynku pracy w Polsce. Poza likwidacją umów śmieciowych, będzie to także próba załatania luki płacowej między kobietami, a mężczyznami.

Informacje o średnich zarobkach

Polski Ład przewiduje dwa nowe rozwiązania, które mogą pomóc w zasypywaniu luki między zarobkami ze względu na płeć.

Po pierwsze, będzie to możliwość wglądu pracownika do decyzji o powodzie wypłaty określonej sumy wynagrodzenia. Pracodawca będzie miał na przekazanie takiej decyzji 30 dni. „Zobligujemy duże firmy do tego, aby na żądanie pracownika w ciągu 30 dni musiały uzasadnić powód wypłacania określonego wynagrodzenia” – czytamy w Polskim Ładzie.

Drugim rozwiązaniem jest dostęp do informacji o średnich przeciętnych zarobkach osób przeciwnej płci. Ma to pozwolić na ocenę, czy wynagrodzenia dla osób na podobnych stanowiskach nie są zaniżane ze względu na płeć pracownika.

„Zatrudnieni będą mogli też zażądać informacji o przeciętnych zarobkach osób płci przeciwnej wykonujących takie same lub podobne obowiązki. Dodatkowo wzmocnimy edukację antydyskryminacyjną” – napisano także w nowym programie Prawa i Sprawiedliwości.

Czytaj też:

Polski Ład. Przedstawiamy najważniejsze założenia