PKO BP i Totalizator Sportowy na dłużej z Ekstraklasą. Premier uchylił rąbka tajemnicy

PKO Bank Polski pozostanie sponsorem tytularnym ekstraklasy, a Totalizator Sportowy z marką Lotto partnerem głównym Ekstraklasy na kolejne dwa lata. Informacje ogłosili dziś na PGE Narodowym premier Mateusz Morawiecki, prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło, prezes Totalizatora Sportowego Olgierd Cieślik, oraz prezes Ekstraklasy Marcin Animucki.

– Wszyscy wiemy, że piłka nożna to nie tylko sport. To dużo więcej – radość, emocje, duma. Każdy trener też wie, że najważniejszy jest ciężko przepracowany okres przygotowawczy. Aby było to możliwe, potrzebne są środki i infrastruktura – powiedział premier Mateusz Morawiecki. – Przedłużenie kontraktu na kolejne dwa lata przez PKO BP i Totalizator Sportowy gwarantują stabilność, a tej stabilności i przewidywalności polskie kluby potrzebują – dodał.

321 mln zł ekwiwalentu reklamowego

Na wymierne korzyści dla sponsorów zwrócił uwagę prezes Ekstraklasy SA Marcin Animucki. Zaznaczył także, że współpraca z partnerami była efektywna nawet pomimo bezprecedensowych okoliczności.

– Ogromnie się cieszymy, że obaj nasi najwięksi partnerzy postanowili zostać z nami na kolejne dwa lata. Przeszliśmy razem przez najtrudniejszy okres w historii ligi, z wieloma ograniczeniami wynikających z pandemii i kilkumiesięczną grą przy pustych trybunach. Ten czas pokazał, że mimo trudności jesteśmy w stanie dostosować formułę świadczeń i wprowadzić nowe pomysły, tak by współpraca była dla naszych partnerów w pełni efektywna – powiedział prezes Ekstraklasy Marcin Animucki.

Współpraca z Ekstraklasą ma dla partnerów jednak także wymiar czysto finansowy. Prezes wskazał, że na sponsoringu po prostu można zarobić.

– Wymiernym potwierdzeniem tego jest 321 mln zł w postaci ekwiwalentu reklamowego, które wygenerowały w roku pandemii nasze rozgrywki na rzecz PKO Banku Polskiego – dodał.

Dwaj najwięksi partnerzy na dłużej

Dla partnerów wsparcie polskiej piłki jest decyzją strategiczną i wieloletnią. Zwrócili na to uwagę obaj prezesi.

– Zapowiadaliśmy, że inwestycja w polską Ekstraklasę jest dla PKO Banku Polskiego projektem długoterminowym, i dotrzymujemy danego słowa. Widzimy, w którym kierunku rozwija się nasza piłka nożna, dlatego nie możemy pozostać obojętni na wyzwania, przed jakimi stoimy zarówno pod kątem organizacyjnym, jak i czysto sportowym. Mamy wiele nowych pomysłów, które chcemy wraz z naszymi partnerami wprowadzić w życie – powiedział prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło.

– Historia wsparcia piłki nożnej przez Totalizator Sportowej sięga początków naszej spółki, która właśnie obchodzi jubileusz 65-lecia nieprzerwanej działalności. Jedną z najnowszych odsłon tej współpracy jest partnerstwo z Ekstraklasą S.A., które trwa już od sezonu 2014/2015. Jako partner główny Ekstraklasy w nadchodzącym sezonie chcemy być jeszcze bliżej polskich rozgrywek i kibiców. Wszyscy odczuwamy głód sportowych emocji i jestem przekonany, że mecze Ekstraklasy dostarczą kibicom wielu wrażeń – podkreślił prezes Totalizatora Sportowego Olgierd Cieślik.

Kolejny sponsor do lipca

Wsparcie PKO BP i Totalizatora Sportowego to jednak nie wszystko. Premier Mateusz Morawiecki zdradził, że trwają rozmowy z trzecim partnerem, który może dołączyć do grona sponsorów najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce.

– Pracujemy nad tym i możliwe, że do lipca, do tego szacownego grona dołączy jeszcze jeden bardzo ważny partner, który wesprze te procesy przygotowawcze i szkoleniowe od najlepszej możliwej strony – zdradził premier Mateusz Morawiecki.

Nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy ruszy 23 lipca. Weźmie w nim udział 18 zespołów, które rozegrają 306 meczów. W każdej z 34 kolejek odbędzie się dziewięć spotkań. Obecna sytuacja epidemiczna w kraju pozwala zakładać, że w startującym latem sezonie mecze będą rozgrywane przy obecności kibiców na trybunach.

Czytaj też:

Ekstraklasa S.A. wypłaca pieniądze za sezon 2020/21. Legia na czele, ile zarobią poszczególne kluby?