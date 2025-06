Wyraźny wzrost wynagrodzeń w Polsce. Wyróżnia się jedna branża

Ze wstępnych danych przedstawionych dziś przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) wynika, że przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej w 2024 roku wyniosło 11 mln etatów. To wzrost o 0,3 proc. rok do roku.

W zeszłym roku najwięcej etatów skupionych było w sekcji Przetwórstwo przemysłowe – 22,5 proc. przeciętnego zatrudnienia ogółem. W stosunku do 2023 roku przeciętne zatrudnienie najbardziej wzrosło w sekcjach Zakwaterowanie i gastronomia oraz Opieka zdrowotna i pomoc społeczna i Działalność związana z kulturą, rozrywką (wzrost odpowiednio o 3,1 i 2,1 proc.). Przeciętne zatrudnienie – względem 2023 roku – zmniejszyło się w pięciu sekcjach. Największy spadek odnotowano w sekcjach Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę oraz Administrowanie i działalność wspierającaΔ (odpowiednio o 3,2 i 2,6 proc.).

Wynagrodzenia w 2024 r. Ta branża się wyróżnia

Wstępne dane GUS wskazują również, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w Polsce wyniosło w 2024 roku 8181,72 zł. W porównaniu z rokiem 2023 wzrosło nominalnie o 13,6 proc. GUS zwraca uwagę, że to większy wzrost niż notowany w 2023 roku w porównaniu z rokiem 2022. Przeciętne miesięcznie wynagrodzenie brutto wzrosło wówczas nominalnie o 13,1 proc.

Z danych przekazanych przez GUS wynika, że pozytywnie wyróżnia się sekcja Informacja i komunikacja, gdzie zarobki były o niemal 65 proc. wyższe od przeciętnego miesięcznego

– Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto według sekcji PKD pozostało nadal zróżnicowane. W 2024 r. wahało się od 5516,44 zł w sekcji Zakwaterowanie i gastronomia do 13459,50 zł w sekcji Informacja i komunikacja. Było to odpowiednio o 32,6% mniej i o 64,5% więcej od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce – czytamy w komunikacie GUS.

Wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia nominalnego brutto w stosunku do 2023 roku odnotowano we wszystkich sekcjach PKD (Polska Klasyfikacja Działalności). Wyniósł on od 2,3 proc. w sekcji Górnictwo i wydobywanie i Pozostała działalność usługowa do 24,2 proc. w sekcji Edukacja.

