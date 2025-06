Tyle naprawdę zarabiają Polacy. GUS ujawnił dane

– W grudniu 2024 r. mediana wynagrodzeń miesięcznych brutto w gospodarce narodowej wyniosła 7266,80 zł i była niższa o 20,2% od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto, które wyniosło 9107,20 zł brutto – czytamy w komunikacie zamieszczonym dziś przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Mediana wynagrodzeń na poziomie 7266,80 zł oznacza, że w ostatnim miesiącu ubiegłego roku połowie zatrudnionych zostało wypłacone wynagrodzenie nie wyższe niż ta kwota, a druga połowa otrzymała wynagrodzenie nie niższe.

Mediana wynagrodzeń znacznie niższa niż przeciętna płaca

GUS zwraca uwagę, że wartość mediany wynagrodzeń była zróżnicowana ze względu na płeć – dla mężczyzn wyniosła 7424,50 zł i była o niemal 300 zł wyższa niż dla kobiet. Biorąc pod uwagę wiek zatrudnionych, najwyższą wartość mediany wynagrodzeń odnotowano w grupie wiekowej 45-54 lata – wyniosła ona 7620,74 zł. Z kolei według wielkości podmiotu, najwyższą wartość mediany wynagrodzeń notowano w podmiotach o liczbie pracujących 1000 i więcej osób – 8820,95 zł.

GUS informuje również, że w grudniu zeszłego roku 10 proc. najmniej zarabiających osób otrzymało wynagrodzenie co najwyżej w wysokości 4300 zł. Z kolei 10 proc. najwięcej zarabiających otrzymało wynagrodzenie co najmniej w wysokości 15 116 zł.

Dane dotyczące mediany wynagrodzeń, to wskaźnik, który lepiej ukazuje przeciętne realne zarobki w Polsce niż dane dotyczące przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Te pod koniec 2024 roku wyniosło 9107,20 zł. To – jak zauważa GUS – o 20,2 proc. więcej niż mediana wynagrodzeń miesięcznych brutto. Przeciętne wynagrodzenie wśród mężczyzn wyniosło ono 9479,26 zł, co stanowiło 104,1 proc. przeciętnego wynagrodzenia ogółem. Natomiast przeciętne wynagrodzenie kobiet wyniosło 8726,05 zł, czyli 95,8 proc. przeciętnego wynagrodzenia ogółem. Pod względem wieku zatrudnionych, najwyższe przeciętne wynagrodzenie notowano w grupie wieku 65 lat i więcej (9830,18 zł), a biorąc pod uwagę wielkość podmiotu – w podmiotach o liczbie pracujących 1000 i więcej osób (10842,58 zł).

