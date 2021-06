Adam Glapiński stanowczo o przyjęciu euro: Własną walutę trzeba utrzymać na zawsze

Co o przyjęciu przez Polskę euro sądzi prezes Narodowego Banku Polskiego? Jego opinia jest jednoznaczna. Sądzi, że walutę narodową powinniśmy utrzymać nie tylko na razie, ale nawet na zawsze. „Własną walutę trzeba utrzymać – nie, jak niektórzy mówią, najdłużej jak się da, ale utrzymać na zawsze” – jednoznacznie przyznał prezes Adam Glapiński w wywiadzie dla „Gazety Bankowej”. „Własna waluta jest niezwykle korzystna dla kraju, który się rozwija. Dzięki temu mamy trwałe warunki, by iść szybciej o 2-2,5 proc. niż bogate państwa UE” – dodał.

Prezes zaznaczył, że złoty pomógł polskiej gospodarcze łagodniej przejść przez kryzys wywołany pandemią COVID-19. Wskazał, że gdybyśmy przechodzili przez tę sytuację, posiadając euro, to efekt mógłby być podobny do tego, co wydarzyło się w Hiszpanii i we Włoszech. Chodzi m.in. o spadek aktywności gospodarczej i wzrost bezrobocia. W tej drugiej kwestii, według Eurostatu, Polska wypada najlepiej ze wszystkich państw Unii Europejskiej.

Problem z inflacją? Zdaniem Adama Glapińskiego, to chwilowe

Prezes Narodowego Banku Polskiego odniósł się także do bieżących problemów. Jednym z największych problemów postpandemicznych, nie tylko w Polsce, ale też globalnie, jest rosnąca inflacja. Zdaniem Adama Glapińskiego, to jednak problem przejściowy i należy zwrócić uwagę na inne dane z gospodarki.

„W tej chwili w zasadzie wszystkie procesy gospodarcze są pozytywne. Inflacja jest na podwyższonym poziomie, według sygnalnego odczytu GUS za maj wzrosła ona do 4,8 proc., ale to nas nie zaskakuje” – powiedział prezes NBP.

