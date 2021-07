Jeszcze niedawno Gatesowie zapewniali, że rozwód nie wpłynie na działalność fundacji. Teraz przedstawili plan „B”

Bill Gates i Melinda French Gates dają sobie dwuletni okres próbny, aby sprawdzić, czy mogą w dalszym ciągu współtworzyć ogromną fundację charytatywną Billa i Melindy Gatesów – informuje CNN.

Kiedy para ogłosiła swój rozwód dwa miesiące temu, rozstający się małżonkowie zapewnili, że w fundacji nic się nie zmieni i pozostaną współprzewodniczącymi Fundacji Billa i Melindy Gatesów. Ale w środę prezes fundacji ogłosił plan awaryjny „w celu zapewnienia ciągłości pracy fundacji”.

„ Jeśli po dwóch latach któreś z nich zdecyduje, że nie może dalej współpracować jako współprzewodniczący, Melinda French Gates zrezygnuje ze stanowiska współprzewodniczącej i powiernika ” – powiedział dyrektor generalny Mark Suzman.

Jeśli do tego dojdzie, Bill Gates zachowa kontrolę i zasadniczo spłaci udziały byłej żony w fundacji. Określono to jako „osobiste zasoby”, tak by Melinda Gates mogła prowadzić własną działalność filantropijną.

Buffett zrezygnował z prac fundacji

Fundacja Gatesa jest jedną z największych na świecie fundacji charytatywnych, a jej założyciele uważają ją za swoje „czwarte dziecko”, powiedział Suzman niedawno Wall Street Journal.

Innym potencjalnym ciosem dla fundacji, poza rozwodem Gatesów, jest to, że jeden z jej głównych inwestorów, Warren Buffett, zrezygnował z funkcji powiernika w zeszłym miesiącu. Buffett, długoletni przyjaciel Billa Gatesa, nie wyjaśnił publicznie powodów swojego odejścia. „Moje cele są w 100 proc. zsynchronizowane z celami fundacji, a mój fizyczny udział w żaden sposób nie jest potrzebny do osiągnięcia tych celów” – napisał tylko.

Czytaj też:

Bill Gates miał romans z pracownicą Microsoftu w 2000 roku. „Został polubownie zakończony”