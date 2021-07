Czy polscy biznesmeni mogliby odkupić akcje Grupy TVN? Zbigniew Jakubas sceptyczny

Nie wiadomo nadal, czy ustawa medialnej tzw. „lex TVN” zostanie uchwalona przez Sejm. Przewiduje ona, że koncesja na prowadzenie radia lub telewizji może być udzielona osobie zagranicznej z siedzibą w Unii Europejskiej albo Europejskim Obszarze Gospodarczym, pod warunkiem, że nie jest ona zależna od spółki, której siedziba znajduje się poza UE lub EOG. Bezpośrednio uderza to w Grupę TVN, która należy do amerykańskiej grupy Discover.

– T o ustawa, która ma nas chronić przeciw wejściu do Polski np. Russia Today. Jest w Wielkiej Brytanii, w USA, gdzie wpływała na wyniki wyborów. W Polsce po atakach hakerskich widać, że następnym krokiem może być wejście kapitałowe w stworzenie telewizji lub mediów elektronicznych – wyjaśniał poseł Marek Suski, autor projektu, na zjeździe klubów „Gazety Polskiej”.

Marek Suski mówił też, co może się stać, jeśli po wejściu w życie proponowanej nowelizacji kapitał w Grupie TVN spoza EOG będzie musiał zmaleć z obecnych 100 proc. do maksymalnie 49 proc.

– Jeśli się uda tę ustawę przeprowadzić i jakaś część tych udziałów zostanie być może wykupiona też przez polskich biznesmenów, i będziemy mieli jakiś tam wpływ na to, co się dzieje w tej telewizji, to na pewno nie będzie tak jak z Polską Press, że można to było odkupić – stwierdził poseł PiS.

Działania polskich biznesmenów mogą zostać źle odebrane

Serwis „Wirtualne Media” zapytał jednego z najbogatszych Polaków, Zbigniewa Jakubasa, czy byłby zainteresowany nabyciem udziałów Grupy TVN lub czy słyszał, by jego koledzy z listy najbogatszych Polaków brali to pod uwagę.

– Pyta pan, czy polscy przedsiębiorcy mogliby zrobić zrzutkę, aby ratować wolność TVN, jeżeli ustawa wejdzie w życie? Tak na marginesie: osobiście uważam, że ta nowela nie zostanie uchwalona, a czy to realny scenariusz, trudno powiedzieć z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że część przedsiębiorców nie będzie chciała mieszać się w proces z obawy przed reperkusjami politycznymi – powiedział.

Jakubas obawia się, że nabycie przez polskich biznesmenów udziałów zostałoby bardzo źle odebrane przez Amerykanów. Uważa wręcz, że potraktowane by to było jak udział w spisku.

- Wreszcie po trzecie, gdyby pominąć powyższe, wartość TVN to kilka miliardów złotych i nie byłoby łatwo taką kwotę uzbierać, zwłaszcza konkurując z państwowymi firmami – powiedział.

