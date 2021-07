Unia stopuje plany rządu. Zgoda na Krajowy Plan Odbudowy odroczona. Na 24 mld euro przyjdzie poczekać do września

Dziś mają zostać zaakceptowane plany odbudowy dla czterech krajów. Ministrowie finansów i gospodarki krajów członkowskich będą decydować o środkach dla Słowenii, Litwy, Cypru i Chorwacji. Na liście zabrakło Polski – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Na pieniądze z KPO poczekamy do września

Brak polskiego planu wynika z konieczności zaakceptowania go przez Komisję Europejską, a decyzja w tej sprawie z Brukseli jeszcze nie nadeszła. A jest to kluczowe dla polskiego rządu, który opiera na unijnych funduszach większość planów dotyczących rozwoju po kryzysie pandemicznym. Z Unii Europejskiej do Polski mają wpłynąć aż 24 mld euro, czyli blisko 110 mld złotych.

Ale na pieniądze przyjdzie rządowi jeszcze poczekać. Mimo zapowiedzi natychmiastowego ruszenia z programem rząd będzie musiał albo te pomysły odłożyć, albo znaleźć na nie inne finansowanie. Unia Europejska nie przewiduje kolejnego spotkania ministrów w te wakacje. – Nie przewiduje się spotkań ECOFIN w sierpniu, termin kolejnego ustalono na wrzesień – powiedziała cytowana przez „DGP” Lidija Tisma z biura prasowego Rady Europejskiej.

Kara za Sąd Najwyższy

Wstrzymanie decyzji ma być dyktowane politycznie. Chodzi o nacisk na Polskę w sprawie wykonania orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dotyczy ono Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Małgorzata Manowska, I prezes SN stwierdziła, że obecne prawo nie pozwala na zastosowanie się do orzeczenia TSUE. Zwróciła się do rządu o przeprowadzenie zmian ustawowych.

