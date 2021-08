"Masz jedną nieodebraną wiadomość". Nie klikaj w ten link

Oszuści rozsyłają do mieszkańców różnych miast smsy, z których wynika, że ktoś nagrał się im na pocztę głosową. Kliknięcie w link spowoduje jednak ściągnięcie szkodliwej aplikacji, przy pomocy której złodzieje mogą wykraść dane do logowania. Smsy przychodzą z różnych numerów, ale napisane są w sposób sugerujący, że może to być jakaś próba oszustwa.

Przed tekstem pojawia się dziwny kod, link również wygląda podejrzanie. Zanim wykonamy jakiekolwiek działanie, do którego zachęca nas nieznana osoba, dajmy sobie chwilę na to, by przeczytać uważnie treść tej komendy. Uchronimy się w ten sposób przed wieloma nieprzyjemnościami. Pierwsi poszkodowani przez rzekome wiadomości w skrzynce głosowej już zgłaszają się na policję.

Oszustów zdradzają szczegóły

Oszuści nieustannie rozsyłają maile i smsy, w których podszywają się pod dostawców usług. Przekonują, że odbiorca powinien kliknąć w link, by przeczytać ważną informację, zaakceptować jakieś warunki umowy albo po prostu otworzyć dalszą część wiadomości. Niekiedy te wiadomości wyglądają bardzo profesjonalnie, ale jednak drobne nieścisłości będą zdradzały, że nie pochodzą z banku czy od spółki energetycznej. Takim szczegółem może być chociażby nieprawidłowo zapisany adres mailowy rzekomego banku. We własnym interesie naprawdę powinniśmy być na to wyczuleni.

