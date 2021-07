Loteria szczepionkowa. Uważaj na takie smsy

Wystartowała Loteria Narodowego Programu Szczepień. To wspólne działanie Ministerstwa Zdrowia i Totalizatora Sportowego, które ma do szczepień zachęcić niezdecydowanych oraz nagradzać tych, którzy szczepienie mają już za sobą.

Loteria szczepionkowa: sms-owe informacje o wygranej

W loterii przewidziane są nagrody codzienne, cotygodniowe oraz comiesięczna, a 6 października odbędzie się wielki finał i w Polsce pojawi się nowy milioner. Zwycięzcy nagród codziennych (natychmiastowych) zostaną o tym fakcie poinformowani przez organizatora – Totalizator Sportowy – wiadomością SMS.

Następnie na numer telefonu podany podczas rejestracji do loterii otrzymają SMS bezpośrednio z PKO Banku Polskiego (nazwa nadawcy: PKO BP) zawierający kod awizo, kwotę wypłaty i termin ważności kodu, dzięki temu będzie można zrealizować wygraną bezpośrednio z bankomatów należących do banku. Nagrodę będzie można też wypłacić w oddziale lub agencji PKO Banku Polskiego.

Oszuści nie przepuszczają żadnej okazji

Kto dostanie taką wiadomość, na pewno się ucieszy, wszak nawet 200 zł (a tyle wynosi najniższa nagroda) to miła niespodzianka. Zanim jednak zastosujecie się do polecenia zawartego w wiadomości, upewnijcie się, że aby na pewno pochodzi od właściwej instytucji. Z dużym prawdopodobieństwem można zakładać, że oszuści będą chcieli „podłączyć się” pod akcję i porozsyłają fałszywe wiadomości, których celem będzie przejęcie dostępu do konta bankowego ofiary lub przekonanie jej, by dokonała przelewu na rachunek oszustów.

Zanim klikniecie w jakikolwiek link lub wejdziecie na stronę wskazaną w wiadomości, upewnijcie się, że to odnośnik do www.gov.pl/szczepimysie/loteria. Jeśli przez swoją nieuwagę umożliwicie oszustom dostęp do konta, bank nie uwzględni reklamacji, żalu nie będzie można też kierować w stronę Totalizatora Sportowego.

Tak wyglądają prawdziwe wiadomości:





Nagrody bez podatku

Ministerstwo Finansów chce, by nagrody w „loterii szczepionkowej” były zwolnione z podatku. Wszystko po to, by myśl o konieczności zapłaty podatku od nagród o wysokości przekraczającej 2 280 zł nie zniechęcała Polaków od zaszczepienia się (bez tego nie można wziąć udziału w loterii).

„ Przede wszystkim jednak, zaniechanie poboru podatku dochodowego od wygranych w »Loterii Narodowego Programu Szczepień« przyczyni się do realizacji celu jej zorganizowania, jakim jest zachęcenie jak największej liczy Polaków do przyjęcia szczepionki przeciw COVID-19” – przekonuje ministerstwo w uzasadnieniu do projektu. Można się z nim zapoznać na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Czytaj też:

Loteria szczepionkowa. Podpowiadamy, jak się zarejestrować i co można wygrać