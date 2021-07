Zwycięzcy loterii szczepionkowej nie zapłacą podatku. Jest projekt rozporządzenia

Za kilka miesięcy ktoś wzbogaci się o milion złotych i to tylko dzięki temu, że zaszczepił się przeciwko koronawirusowi. W loterii, którą realizują Totalizator Sportowy i Ministerstwo Zdrowia, przewidziano również szereg mniejszych nagród. Wiele wskazuje na to, że nagrody trafią do zwycięzców w pełnej wysokości, tzn. bez potrącania 10-proc. podatku.

Nagrody w loterii szczepionkowej bez podatku - propozycja ministerstwa

Minister Finansów przygotował rozporządzenie, zgodnie z którym nagrody w „Loterii Narodowego Programu Szczepień” byłyby zwolnione z tej daniny. Wszystko po to, by myśl o konieczności zapłaty podatku od nagród o wysokości przekraczającej 2 280 zł nie zniechęcała Polaków od zaszczepienia się (bez tego nie można wziąć udziału w loterii).

„ Przede wszystkim jednak, zaniechanie poboru podatku dochodowego od wygranych w »Loterii Narodowego Programu Szczepień« przyczyni się do realizacji celu jej zorganizowania, jakim jest zachęcenie jak największej liczy Polaków do przyjęcia szczepionki przeciw COVID-19” – przekonuje ministerstwo w uzasadnieniu do projektu. Można się z nim zapoznać na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Podatek od nagród – ogólne zasady

Z art. 30 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek od wygranej pobierany jest od przychodów z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową. Dotyczy to zysków uzyskanych w Polsce oraz na terytorium innego państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W związku z tym podatnik, który otrzymuje nagrodę, nie musi osobiście odprowadzać podatku od wygranej do urzędu skarbowego. To podmiot przekazujący wygraną pobiera i odprowadza do urzędu skarbowego 10 proc. kwoty od wygranej.

Z podatku zwolnione są nagrody, których wartość nie przekracza 2 280 zł.

