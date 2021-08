Duże zmiany w 500 plus. Rząd zdecyduje o sposobie składania wniosków i wypłaty świadczenia

Rada Ministrów zajmie się 31 sierpnia poprawkami we flagowym programie Rodzina 500 Plus. Najważniejsze z nich to zmiana formy składania wniosków i wypłata świadczenia wyłącznie w formie bezgotówkowej.