Losowanie Lotto z 28 września. Zwycięzca zgarnął kumulację

Losowanie Lotto z 28 września zakończyło się główną wygraną jednego z graczy. Szczęśliwiec poprawnie skreślisz sześć numerów, dzięki czemu zgarnie pełną pulę, a ta była imponująca. W wyniku kumulacji i dzięki temu, że kwota nie zostanie podzielona między kilku graczy, zwycięzca otrzyma 22,3 mln zł, a technicznie, po odliczeniu podatku około 20 mln.

Szczęśliwe liczby

Numery, które pozwoliły na wygranie kwoty 22 303 251,81 zł, to 17, 18, 22, 31, 42, 46. Jednak nie tylko główny zwycięzca ma powód do radości. Uśmiechnie się także 71 osób, które poprawnie wytypowały pięć z sześciu numerów. Każda z nich otrzyma 6 044,10 zł (przed odliczeniem podatku, który wynosi 10 proc. wygranej). 3812 osób otrzyma też skromną nagrodę z cztery poprawne strzały. Na ich konta trafi 217,90 zł.

Mimo spektakularnej kwoty za główną wygraną nie był to rekord, który padł w loteriach organizowanych przez Totalizator Sportowy. Najwyższa nagroda, którą udało się do tej pory wygrać w Lotto, to 36,7 mln zł. Miało to miejsce w Skrzyszowie w 2017 roku.

