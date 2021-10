Zwolnienia lekarskie. ZUS z nowymi uprawnieniami, a niebawem zapyta operatora, skąd logował się telefon chorego

Od 1 grudnia 2018 r. wszystkie zwolnienia chorobowe są wystawiane w formie elektronicznej, dzięki czemu pracownik nie musi dowozić zwolnienia do działu kadr, a przy tym pracodawca wie o jego zwolnieniu już od pierwszego dnia. To, że zwolnienie lekarskie trzeba wykorzystać na rekonwalescencję, wiadomo od zawsze.

„Dochodzenie do zdrowia” to szeroka kategoria, gdyż pracownicy „przyłapani” na pracach w ogrodzie, remoncie czy spacerze z dziećmi tłumaczą, że właśnie w taki sposób nabierają sił, bo ich stan nie wymaga leżenia w łóżku, a jednocześnie są zbyt słabi, by chodzić do pracy. I w wielu przypadkach mogą mieć rację, niemniej przepisy są dość jasne: czas zwolnienia lekarskiego powinien być spędzony w miejscu zamieszkania(a jeśli pracownik przenosi się, musi o nowym adresie powiadomić pracodawcę), zaś wychodzenie jest dopuszczalne wyłącznie po to, by udać się do lekarza. Ostatecznie pracownik może wyjść również po to, by zorganizować jakąś czynność poza domem, jeśli nie może tego wykonać inny domownik.

W trakcie trwania zwolnienia kontrolę jego prawidłowości może przeprowadzić zarówno pracodawca (a właściwie wskazane przez niego osoby), jak i urzędnicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Instytucja ta zyskała 5 października nowe narzędzie kontroli. Do tej pory to sąd decydował, czy pracownik, który czas zwolnienia wykorzystywał niezgodnie z przeznaczeniem, ma zwrócić otrzymany zasiłek. Teraz ZUS ma podstawę prawną, by wystąpić z zażądaniem zwrotu. To urzędnicy zdecydują, czy pracownik nienależnie pobrał pieniądze z tytułu zwolnienia lekarskiego lub ubezpieczenia wypadkowego.

ZUS zapyta operatora telekomunikacyjnego, skąd logował się telefon

Dziś wiedzę o tym, czy pracownik przebywa w domu, ZUS czerpie z wyników kontroli, donosów, mediów społecznościowych. Z początkiem 2022 roku zyska ciekawe uprawnienie: będzie mógł zapytać operatorów komórkowych o to, skąd do sieci logował się telefon oraz będzie mógł zapytać bank, gdzie jej użytkownik dokonywał płatności bezgotówkowych.

