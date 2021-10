Spółki Skarbu Państwa płacą miliony zł za reklamy. Niespodziewany lider i zapomniany TVN

Podano najnowsze dane dotyczące wydatków Spółek Skarbu Państwa na budżety reklamowe przypisane do promocji w telewizji. Wbrew temu, co może się wydawać, na pierwszym miejscu wcale nie znajduje się Telewizja Polska, choć jest dość blisko lidera. Z informacji jasno widać także niechęć do TVN-u.

Setki milionów zł dla Polsatu i TVP

Portal wirtualnemedia.pl zebrał dane dotyczące wydatków największych spółek państwowych na reklamy telewizyjne. Zestawienie opiera się na cennikach netto Nielsen Audience Measurement bez uwzględnienia potencjalnych rabatów, czyli według cen katalogowych. Ważnym zastrzeżeniem jest również to, że są to wyłącznie wydatki na emisję reklam. Zestawienie nie uwzględnia sponsoringu konkretnych programów.

Wśród największych płatników są m.in. Grupa Lotos, PKN Orlen, Grupa PKP, PKO BP, Totalizator Sportowy, czy PGNiG. Zdecydowanie skromniejsze wydatki poczyniła Polska Grupa Energetyczna, Tauron, czy KGHM Polska Miedź. Spółki, które znalazły się w zestawieniu, najwięcej wydały na reklamy w Polsacie. Łącznie w trzech pierwszych kwartałach roku było to 196,31 miliona złotych, czyli około 3 proc. mniej, niż w analogicznych okresie zeszłego roku.

Telewizja Polska jest na drugim miejscu na liście. Spółki Skarbu Państwa wydały tam 180,27 miliona złotych. To o 18 proc. więcej niż przed rokiem, co przekłada się na 27,5 mln zł.

Tylko 252 tys. zł dla TVN

Najwięcej stracił TVN. Przychody reklamowe ze Spółek Skarbu Państwa spadły aż o 1,92 mln złotych do poziomu 252,3 tys. zł. Żeby być bardziej precyzyjnym, to główna stacja TVN nie otrzymała ani złotówki. Wspomniane środki zostały przeznaczone na reklamy w kanałach tematycznych grupy.

