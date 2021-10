Kaczyński o inflacji i prezesie NBP. Wspomniał o telefonie, którego nie będzie

Wicepremier i prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński jest ostrożny w ocenie działań Narodowego Banku Polskiego i Rady Polityki Pieniężnej w kwestii podnoszenia stóp procentowych i walki z inflacją. W wywiadzie dla RMF FM przyznał również, że może być w tej kwestii nieobiektywny, gdyż zna prezesa Adama Glapińskiego od wielu lat.

– Trudno mi się na ten temat wypowiadać, gdyż nie jestem ekonomistą. Wiem jednak, że jest w tej sprawie różnica zdań. Z prezesem Glapińskim rozmawiałem na ten temat nie jeden raz, bo znam go od dziesięcioleci – powiedział Jarosław Kaczyński.

Stopy procentowe podniesiona za późno?

Wicepremier odniósł się jednak do krytyki niektórych ekonomistów, którzy twierdzili, że stopy procentowe należało podnieść dużo wcześniej. Powtórzył także narrację prezesa Adama Glapińskiego w temacie źródeł inflacji.

– Ta inflacja ma przede wszystkim charakter kosztowy, ze względu na wzrost kosztów energii i innych surowców. W tym przypadku podnoszenie stóp procentowych jest tylko częściowo skuteczne i nie należało tych metod stosować zbyt wcześnie. Inni ekonomiści mają w tej sprawie inne zdanie i inaczej określają charakter tej inflacji, choć kwestia kosztowa z całą pewnością jest bardzo istotna – powiedział Jarosław Kaczyński w RMF FM.

– Mnie prezes Glapiński przekonuje w kwestii przyczyn inflacji, natomiast ucieszyłem się, że tę decyzję (podniesienie stóp procentowych – przyp. red.) już podjął i że to nie było podniesienie o 25 pkt w górę, jak sugerowali niektórzy ekonomiści, a o 50 pkt. Późniejsza, ale bardziej radykalna – przyznał Kaczyński.

Druga kadencja Adama Glapińskiego

Szef Prawa i Sprawiedliwości został także zapytany o to, czy będzie rekomendował wybór prof. Adama Glapińskiego na drugą kadencję na stanowisku prezesa Narodowego Banku Polskiego.

– Co moje wsparcie jest warte? Przecież to prezydent decyduje – powiedział z uśmiechem na twarzy wicepremier Jarosław Kaczyński. Dodał także, że wbrew wizerunkowi, który od lat buduje mu opozycja, nie decyduje o wszystkich sprawach w państwie. – Prezydent do mnie w tej sprawie nie zadzwoni – zapewnił i dodał – Zupełnie prywatnie mam prawo na ten temat (z Adamem Glapińskim – przyp. red.) rozmawiać. To w końcu mój stary kolega – powiedział.

