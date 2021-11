„Dobry start” dla spóźnialskich. Zostały ostatnie godziny

Ministerstwo Rodziny przypomina, że 30 listopada upływa termin składania wniosków o świadczenie „Dobry start”. Pieniądze z programu mają w zamierzeniu służyć sfinansowaniu wyprawki szkolnej, ale rodzice mają swobodę co do tego, na co wydadzą te środki. W tym roku uprawieni bardzo sprawnie składali wnioski. Od 1 lipca br. do 15 sierpnia br. złożono ponad 2,3 mln wniosków o świadczenie. W analogicznym okresie roku 2020 złożonych zostało 1,93 mln wniosków. W 2021 roku dodatek w wysokości 300 zł może otrzymać 4,45 mln dzieci.

Dla kogo pieniądze z programu „Dobry start”

Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Na dziecko niepełnosprawne, uczące się w szkole, świadczenie przysługuje do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Program nie obejmuje dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Począwszy od 2019 r., wsparcie z programu „Dobry start”, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, przysługuje także na uczniów szkół policealnych i szkół dla dorosłych.

