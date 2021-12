Deweloper zarabia na mieszkaniu średnio 140 tys. zł? Nie do końca. Wyjaśniamy, jak rozumieć te dane

„Ile deweloperzy zarabiają na jednym sprzedanym mieszkaniu? W trzecim kwartale 2021 było to średnio 140 tys. zł marży brutto na jednym przekazanym mieszkaniu, tj. +15 proc. rok do roku i najwięcej od dekady” – ogłosili analitycy biura maklerskiego Pekao. Zastrzegli, że dane dotyczą 10 największych giełdowych deweloperów sprzedających rocznie ok. 16 tysiąca mieszkań. Spółki giełdowe mają obowiązek publikowania wyników finansowych, więc w ich przypadku najłatwiej dokonać takich wyliczeń.

Kwestia marży jest w budowlance bardziej skomplikowana

„No tak, więc zapożyczyłem się na 25 lat, pozbyłem wszystkich oszczędności, a deweloper zarobił na moim 55-metrowym mieszkaniu zarobił około 150 tys. zł” – pomyśli wielu użytkowników Twittera, którym wpis rzucił się w oczy w trakcie przeglądania internetu. Wyjaśnijmy więc, o czym tak naprawdę napisali analitycy biura maklerskiego Pekao i dlaczego w pytaniu „Ile deweloperzy zarabiają na jednym sprzedanym mieszkaniu?” zawarte jest duże przekłamanie.