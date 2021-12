Proces w sprawie prania pieniędzy ze SKOK-u Wołomin nie może ruszyć. 19-letni bratanek pogrąża głównego oskarżonego

„O tym, że na moje nazwisko został wzięty w SKOK-u kredyt, dowiedziałem się półtora roku po jego zaciągnięciu. Jestem oskarżony o podpisanie umowy o zatrudnieniu, która otwierała drogę do uzyskania kredytu. To zostało wykorzystane bez mojej wiedzy. Ja parafowałem jakieś dokumenty w kadrach, ale to chodziło o posprzątanie w biurze po remoncie”.

Ponad 3,5 miliarda złotych ukradli ze SKOK-u w Wołominie biznesmeni. W kilku miastach toczą się procesy. Na razie zapadają wyroki dla nieświadomych skali oszustwa tzw. slupów. SKOK Wołomin – największa w Polsce kasa spółdzielcza – upadła w lutym 2015 roku. W toku śledztwa ujawniono gigantyczne nieprawidłowości. 112 podejrzanych w sprawie usłyszało około 170 zarzutów. Przedstawiamy kulisy toczącego się właśnie procesu. W pierwszym odcinku z cyklu opisywaliśmy sposób działania słupów, na które były zaciągane wysokie pożyczki. W drugim odcinku pisaliśmy, kim był i jak działał Piotr P., mózg całej afery. W ostatniej części reportażu opisujemy aktualne wątki procesu, który nie może ruszyć z miejsca. Kornel N., bogaty klient wołomińskiego SKOK Odpowiadając już z wolnej stopy, Piotr P. coraz częściej nie stawia się w sądzie. Nieobecność usprawiedliwia różnymi dolegliwościami. Proces nie może nabrać tempa również dlatego, że wielu świadków korzysta z prawa odmowy składania zeznań, gdyż w sprawie wołomińskich SKOK-ów są oskarżeni w innych sądach.