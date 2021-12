Prace nad polską szczepionką przeciwko COVID-19 trwają. Ogromne dofinansowanie z Agencji Badań Medycznych

Celon Pharma podpisał z Agencją Badań Medycznych umowę na realizację i dofinansowanie projektu komercyjnego badania klinicznego – rozwój innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA „TransformRNA – mRNA Therapeutics generation platform”, podała spółka. Całkowity koszt projektu wynosi 141,6 mln zł, a wysokość dofinansowania to ponad 83,5 mln zł.

Polska szczepionka przeciwko COVID-19, ale nie tylko

„Umowa określa zasady udzielenia przez Agencję dofinansowania realizacji projektu oraz prawa i obowiązki stron, związane z realizacją projektu, finansowanego w ramach realizacji działań dedykowanych m.in. minimalizacji zagrożenia epidemiologicznego związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2” – czytamy w komunikacie.

W ramach realizacji projektu Celon Pharma zobowiązał się do przeprowadzenia badań przemysłowych, prac rozwojowych i realizacji projektu, którego częścią jest przeprowadzenie komercyjnych badań klinicznych. Celem TransformRNA jest wykorzystanie technologii mRNA do rozwoju i wytworzenia szczepionek oraz terapeutyków będących odpowiedzią na wyzwania współczesnej medycyny tj.: prewencja SARS-CoV-2, niedobory alfa 1-antytrypsyny (AATD) w obszarze chorób płuc oraz nowotwory bez skutecznej opcji terapeutycznej (rak trzustki, rak jajnika, rak piersi, rak prostaty), nie tylko w konwencjonalnym ujęciu terapeutycznym, ale również w rozwoju szczepionek przeciwnowotworowych. Okres realizacji projektu to od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2027 r.

Projekt warty ponad 140 milionów złotych

„Całkowity koszt realizacji projektu i wynosi 141,6 mln zł i jest równy całkowitej kwocie kosztów kwalifikowalnych. Agencja przyznała spółce dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 83,5 mln zł, co stanowi 59 proc. całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu. Dofinansowanie przekazywane będzie w formie zaliczki lub refundacji, wypłacanej w transzach” – czytamy w komunikacie ABM.

Umowa zawiera zastrzeżenie, iż w przypadku opracowania w ramach projektu badanego produktu leczniczego, Skarb Państwa reprezentowany przez Agencję będzie uprawniony do zakupu po cenie godziwej liczby dawek szczepionek opartych o RNA umożliwiających wykonanie 40 mln pełnych cyklów szczepień lub innego niż szczepionka produktu leczniczego będącego przedmiotem projektu – nie później niż w ciągu 5 lat od uzyskania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu badanego produktu leczniczego.

Na wniosek Agencji beneficjent będzie zobowiązany odpłatnie użyczyć infrastrukturę wytworzoną w ramach projektu, na potrzeby produkcji produktu leczniczego służącego zwalczaniu jednostki chorobowej będącej przyczyną ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, podano także.

