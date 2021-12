Tarcza antyinflacyjna. Jest rozporządzenie obniżające VAT. Ile oszczędzimy na prądzie i gazie?

Od 1 stycznia do 31 marca 2022 r. obowiązywać będzie obniżona stawka VAT na gaz ziemny i energię cieplną (z 23 proc. do 8 proc.) oraz na energię elektryczną (z 23 proc. do 5 proc.).

W piątek prezes Urzędu Regulacji Energetyki poinformował o zatwierdzeniu nowych taryf dostawców prądu na 2022 rok. Już wkrótce za energię zapłacimy średnio o 21 zł więcej niż obecnie. Rozporządzenie ma sprawić, że podwyżki nie będą odczuwalne, ale czy to się uda? Jak obliczył dziennikarz „Gazety Wyborczej”, dzięki zastosowanej obniżce akcyzy zapłacimy średnio nie o 21 zł, więcej, a jedynie o... 20 zł. Wprowadzenie ulgi akcyzowej w ramach tarczy antyinflacyjnej obniży wysokość rachunków o niespełna 1 zł.

Co jeszcze przewiduje tarcza antyinflacyjna?

Tarcza przewiduje również dodatek osłonowy, czyli pieniądze, które mają wynagrodzić beneficjentom skutki wzrostu cen na produkty żywnościowe i energię. Dodatek nie będzie przysługiwał wszystkim rodzinom, a jedynie tym, których dochody nie przekraczają określonego w projekcie ustawy poziomu. W gospodarstwie jednoosobowym będzie to 2100 zł na osobę, a w gospodarstwie wieloosobowym – 1500 zł na osobę.

Jednocześnie obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę co oznacza, iż dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a jego wysokość będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota dodatku osłonowego nie będzie wypłacana.

