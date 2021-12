Najgłośniejsze i najdroższe rozwody. Nie tylko Gates i Bezos

W grudniu tego roku zapadł wyrok w sprawie rozwodowej premiera i wiceprezydenta Zjednoczonych Emiratów Arabskich, emira Dubaju, Mohammeda bin Rashida al-Maktouma z księżniczką Hają bint al-Husajn (to jego szósta żona). Wyrok wydawał sąd brytyjski, ponieważ właśnie tam uciekła od męża Haya, zbierając ze sobą dzieci. 21 grudnia sąd zdecydował, że kobieta otrzyma 250 mln funtów i dodatkowe 290 mln gwarancji bankowej dla siebie i dzieci.

Padł więc rekord: zakładając, że księżniczka Haja wykorzysta w całości drugą z tych kwot, to ugoda rozwodowa będzie kosztować emira Dubaju ponad 540 mln funtów. Nigdy wcześniej brytyjski sąd nie przyznawał tak wysokiego świadczenia.

Najgłośniejsze i najdroższe rozwody. Madonna, Bezos, Gates...

O parze zrobiło się głośno w 2019 roku, po 15 latach małżeństwa, gdy księżniczka Haja uciekła od męża – chciała rozwodu, ale zdecydowała się zbiec, by uniknąć np. porwania i odesłania jej z powrotem do Dubaju. Rozwód premiera ZEA, choć kosztowny, to niejedyny taki przypadek w ostatnich latach. Rozwody kosztowały fortunę – choć nie wywoływały tylu kontrowersji i nie towarzyszyły im ucieczki małżonek – zarówno Billa Gatesa, Jeffa Bezosa, jak i Madonnę. Przypominamy najgłośniejsze, a jednocześnie jedne z najdroższych rozwodów w biznesie i show-biznesie.

Tiger Woods i Elin Nordegren – 110 mln dolarów



Golfista Tiger Woods, będąc u szczytu kariery, wywołał skandal, jednak zupełnie niezwiązany ze sportem. W 2009 roku wyszło na jaw, że jest uzależniony od seksu, a przez lata zdradzał żonę Elin Nordegren (pobrali się w 2004 roku). W 2010 roku para się rozwiodła, a Tiger Woods musiał zapłacić 110 mln dolarów.

Nordegren domagała się wtedy 750 mln dolarów, ale ostatecznie kwota była 7-krotnie niższa.



Madonna i Guy Ritchie – 50-60 mln dolarów



W 2008 roku głośno było o rozwodzie królowej popu Madonny i reżysera Guya Ritchiego. Po ośmiu latach małżeństwa para zdecydowała, że czas się rozstać, a przy Madonnie pozostała większość jej majątku. Jednak Ritchie wzbogacił się o 50-60 mln dolarów – głównie w nieruchomościach.



Jocelyn i Alec Wildenstein – 2,5 mld dolarów



W 1999 roku francuski miliarder Alec Wildenstein został przyłapany przez swoją żonę Jocelyn w łóżku z 19-letnią kobietą. Po tym, jak doszło do rozwodu, musiał wypłacić jej 3,8 mld dolarów (2,5 mld dolarów jednorazowo, a potem 100 mln dolarów rocznie przez 13 lat).



Jeff i MacKenzie Bezos – około 40 mld dolarów



Dwa lata przed Gatesem rozwodził się Jeff Bezos. Szef Amazona miał być już wcześniej w separacji z żoną MacKenzie, a w lipcu 2019 roku pojawiały się doniesienia, że na mocy umowy rozwodowej kobieta otrzyma 4 proc. akcji Amazona. Według ówczesnej wyceny było to 38-40 mld dolarów.



Rupert i Anna Murdoch – 1,7 mld dolarów



Medialny magnat Rupert Murdoch, urodzony w 1931 r., w rozwodził się czterokrotnie, ale drugi rozwód z 1999 r. kosztował go najwięcej. Wtedy zakończył się jego długoletni związek z Anne Torv (pobrali się w 1967 roku) i musiał wypłacić jej ogromną sumę 1,7 mld dolarów.



Dmitrij i Elena Rybołowlewowie – 600 mln albo 4,5 mld dolarów



Ten rozwód z 2014 roku nazywano nawet „rozwodem stulecia”, ponieważ sprawa toczyła się przed sądami przez sześć lat, trafiła nawet do sądu najwyższego w Szwajcarii. Elena domagała się od męża 4,5 mld dolarów, ale Dmitrij Rybołowlew na to nie przystał. W apelacji kobiecie przyznano 600 mln dolarów, Elena się odwoływała i do teraz nie wiadomo, ile otrzymała ostatecznie, ponieważ nie podano tego do publicznej informacji. Mogła pozostać przy 600 mln, ale gdyby sąd najwyższy zgodził się na pierwotne warunki, byłoby to 4,5 mld.



Roman i Irena Abramowiczowie – 300 mln dolarów

Gdy w 2007 roku Roman Abramowicz rozwodził się z żoną Ireną, nie wykluczano, że może stracić nawet połowę swojego majątku, który wtedy szacowano na blisko 19 miliardów dolarów. Po sądowej batalii Irena otrzymała około 300 mln dolarów, ale też nieruchomości czy prywatny samolot.



Melinda i Bill Gates – 60-70 mld dolarów



W maju 2021 roku gruchnęła informacja, że po 27 latach razem, rozstają się Bill i Melinda Gatesowie. W tle pojawiły się doniesienia o romansie założyciela Microsoftu, a w sierpniu rozwód ogłoszono oficjalnie. Para ma dalej pracować czy fundacji, którą razem zakładała, natomiast pojawiło się pytanie: jak podzielą się majątkiem.

Dokumenty dotyczące podziału ich majątku są niejawne, ale jak szacowano kilka miesięcy temu, wspólnie zgromadzili około 146 mld dolarów. Później pojawiały się nieoficjalne doniesienia, że Melindzie przypadnie 60 mld dolarów albo co najmniej połowa wspólnego majątku. Czytaj też:

Bill Gates się rozwodzi. Oto, jak wyglądają rozstania najbogatszych ludzi świata. „Lepiej ubezpieczyć się od zdrady”