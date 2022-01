Można składać wnioski o dodatek osłonowy. Pieniądze dla 7 mln gospodarstw

Od wtorku 4 stycznia można składać wnioski o dodatek osłonowy, czyli dopłatę wynikającą z tzw. tarczy antyinflacyjnej. W zamierzeniu rządu ma on rekompensować wzrost kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności. Ministerstwo Klimatu i Środowiska, które wdraża projekt dopłat, szacuje, że z dodatku skorzysta 7 mln gospodarstw domowych.

Wypłata odbędzie się w dwóch ratach: do 31 marca i do 2 grudnia. Aby otrzymać dodatek wiosną, trzeba złożyć wniosek do 31 stycznia. Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły to zrobić, jednak nie później niż do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata dodatku w pełnej wysokości zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, ale pieniądze pochodzić będą z dotacji budżetowej.

twitter

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego

Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł – jeśli dochód nie przekracza 2100 złotych,

Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł – zł – jeśli dochód nie przekracza 1500 złotych miesięcznie na osobę,

Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł – zł – jeśli dochód nie przekracza 1500 złotych miesięcznie na osobę,

Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł – jeśli dochód nie przekracza 1500 złotych miesięcznie na osobę.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Od 4 stycznia 2022 r. będzie czynna specjalna infolinia dot. dodatku osłonowego. Odpowiedzi na pytania można otrzymać pod numerem telefonu +48 22 369 14 44 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Czytaj też:

Gaz dla instytucji publicznych droższy o kilkaset procent. PGNiG odpowiada Trzaskowskiemu