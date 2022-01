Stopy procentowe znowu w górę. Jest decyzja RPP

Rada Polityki Pieniężnej miała spotkać się dopiero 12 stycznia, ale termin posiedzenia zmieniono. Zgodnie z zapowiedziami, podczas wtorkowego spotkania członkowie RPP zdecydowali, że po raz kolejny zostaną podniesione stopy procentowe, tym razem o 50 punktów bazowych. Oznacza to, że od 5 stycznia stopy procentowe w Polsce wyniosą:

stopa referencyjna 2,25% w skali rocznej;

stopa lombardowa 2,75% w skali rocznej;

stopa depozytowa 1,75% w skali rocznej;

stopa redyskonta weksli 2,30% w skali rocznej;

stopa dyskontowa weksli 2,35% w skali rocznej.

W środę 5 stycznia o godz. 15 zaplanowana jest konferencja prezesa Narodowego Banku Polskiego i przewodniczącego RPP Adama Glapińskiego.

Kolejna podwyżka stóp w Polsce. Od października to już czwarta

Styczniowa decyzja RPP jest już czwartą z kolei tego typu. Rada Polityki Pieniężnej po kilku miesiącach oczekiwania – konieczność podniesienia stóp procentowych wyrażali eksperci już latem 2021 roku, m.in. w odpowiedzi na rosnącą inflację – ruszyła z cyklem podwyżek w październiku. Wtedy podniosła stopę referencyjną z 0,1 proc. do 0,5 proc. W listopadzie podwyższyła ją do 1,25 proc., a w grudniu do 1,75 proc.

Styczniowa podwyżka – wieszczą analitycy – zapewne nie jest ostatnią. „RPP podnosi stopy o 50pb – stopa referencyjna rośnie do 2,25%, najwyżej od października 2014. To nie jest ostatni ruch RPP – oczekujemy, że zasięg podwyżek to (co najmniej) 3,50 proc”. – napisano z konta PKO Research na Twitterze, które publikuje analizy i prognozy ekspertów banku PKO.

