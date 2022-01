Elon Musk przyjmie kryptowalutę Dogecoin za niektóre produkty Tesli

Elon Musk napisał na Twitterze, że niektóre produkty Tesli, jak np. klamrę do paska „Giga Texas Belt Buckle” można będzie kupić za kryptowalutę Dogecoin. Po tym tweecie wartość Dogeciona wzrosła o 10 proc.

Dogecoin to jedna z popularnych kryptowalut, ale jako jedyna powstała jako żart w odpowiedzi na ich popularność. Nazwę oraz logo wzięła od popularnego mema z „piesełem”, czyli psa rasy Shiba Inu.

Elon Musk od początku lansował się na fana kryptowalut, ale Dogecoin wyjątkowo przypadł mu do gustu. Może miało na to wpływ jego zamiłowanie do internetowych memów, ale na pewno do Dogecoina przekonuje go jego system działania, który jest szybszy i mniej energochłonny niż najbardziej popularne kruptowaluty, czyli Bitcoin i Ethereum.

Z powodu dużego zależności od paliw kopalnianych Tesla wycofała się z wcześniejszej deklaracji, że będzie przyjmowała płatności w kryptowalutach. Sama firma inwestuje jednak w Bitcoina, w 2021 zakupiła równowartość 1,5 mld dolarów w tej walucie.

Elon Musk stał się w 2021 roku najbogatszym człowiekiem świata, a magazyn „Time” wybrał go człowiekiem roku. Bogactwo Muska wynika z posiadanych przez niego akcji Tesli i SpaceX, które zwyżkują. Pomimo tego Musk prawie w ogóle nie płacił podatków, za co spotykał się z krytyką.

W 2021 sprzedał około 10 proc posiadanych przez siebie akcji Tesli, za co według niego samego zapłacił 11 mld dolarów podatku.

