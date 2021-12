Elon Musk: zapłacę 11 mld dolarów podatku

Oświadczenie najbogatszego człowieka na świecie pojawiło się na jego koncie na Twitterze. Tak jak wiele informacji o potencjalnie dużym znaczeniu, tak i to pojawiło się „znikąd”. Elon Musk napisał dosłownie „Gdyby kogoś interesowało. Zapłacę ponad 11 mld dolarów podatku w tym roku”.

Elon Musk atakowany za niepłacenie podatków

W poprzednim tygodniu amerykańska senator Elizabeth Warren zaatakowała na Twitterze Elona Muska za niepłacenie podatków w poprzednich latach. Wezwała do zmiany prawa podatkowego, aby „Człowiek Roku magazynu Time” zapłacił podatki i przestał żyć na koszt innych.

Musk najpierw zarzucił jej projekcję, czyli przypisywaniu innym własnych uczuć lub czynów, a następnie przezwał ją senator Karen. Imię Karen w kulturze anglojęzycznej jest utożsamiane ze straszą kobietą traktującą wszystkich z góry i jest stosowane obraźliwie. Jest podobne do sformułowania „boomer” popularnego w Polsce.

Chociaż majątek Elona Muska szacowany jest na ponad bilion dolarów, to przez kilka lat nie zapłacił on ani dolara podatku. Ma to związek z tym że jego majątek jest „uwięziony” w akacjach założonej i prowadzonej przez niego firmy Tesla, produkującej elektryczne samochody. W Stanach Zjednoczonych nie obowiązuje natomiast podatek od potencjalnego zysku. Musk dodatkowo nie otrzymuje wynagrodzenia od Tesli, ani SpeceX lub innych firm, które współprowadzi. Dzięki temu nie ma dochodu, który mógłby być opodatkowany.

Elon Musk wyprzedaje akcje

Wcześniej Elon Musk zapytał na Twitterze, czy ma sprzedać 10 proc. posiadanych przez siebie akcji Tesli, aby zapłacić podatek. Miliarder powiedział, że zrobi tak, jak zdecydują internauci w sondzie. Ci w większości odpowiedzieli, że ten powinien sprzedać. Zdaniem ekspertów było to tylko zagranie wizerunkowe, bo szef Tesli i tak musiałby sprzedać część akcji, aby zapłacić 15 mld podatku od akcji przyznanych mu w ramach bonusu w 2012 roku.