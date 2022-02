Szykuje się kolejny bon. Na dopłacie do dekodera ma skorzystać 2 mln gospodarstw domowych

Sejm uchwalił we wtorek ustawę, dzięki której ponad 2 mln gospodarstw domowych otrzyma bon o wartości 100 zł na zakup dekodera do odbioru naziemnej telewizji w nowym standardzie. W części regionów zacznie on obowiązywać już w przyszłym miesiącu.